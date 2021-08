Green pass: l'obbligo per il personale scolastico sul tavolo del governo La Cabina di regia è prevista domani per decidere anche sui trasporti

L'obbligo del green pass per il personale scolastico è una delle tante ipotesi che potrebbe arrivare su tavolo del governo, anche se al momento nulla è deciso. In attesa della Cabina di regia e del Cdm, che sono previsti per domani 5 agosto, allo studio ci sarebbero le nuove misure per la scuola e i trasporti mentre non si discuteranno le norme sul certificato nei luoghi di lavoro e resta un rebus l'ipotesi di Pass per alcune categorie di lavoratori.

Silvio Brusaferro, presidente dell'Iss e portavoce del Cts, ha dichiarato: "Sarà necessario un ulteriore richiamo per gli immunodepressi a 6-7 mesi dall’ultima puntura effettuata", vale a dire una terza dose.

"Sulla questione Green pass ci sarà un Consiglio dei ministri questa settimana, ho sentito Draghi. Ci sono problemi reali, come per esempio quelli delle famiglie con i figli che partono per le vacanze venerdì, e che se non cambiano le norme loro mangiano in ristorante e lasciano la ciotola con gli avanzi fuori per i figli di 13-14-15 anni. Quindi dico: prudenza sì, ma chiediamo buonsenso". A dirlo il leader della Lega, Matteo Salvini, a Palermo. "E' inimmaginabile poi licenziare persone e obbligare bambini e ragazzi a vaccinarsi, per noi sono cose fuori discussione - sottolinea Salvini -. Bisogna mettere in sicurezza coloro che rischiano, occupiamoci dei 70enni e degli 80enni. Non c'è un solo morto sotto i 20 anni di Covid che non avesse altre patologie, la letalità sotto i 20 anni è pari a zero". L'obbligo vaccinale? "Sono contrario, anche contro multe e divieti. Gente sta scegliendo liberamente senza obbligo e questa e' la strada giusta", conclude.