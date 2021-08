Software crisi d’impresa: cos’è e come funziona A breve entrerà in vigore il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza

A breve entrerà in vigore il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza, ovvero, il testo normativo che manderà ufficialmente in pensione la cosiddetta Legge Fallimentare, entrata in vigore nell’ormai lontano 1942. Il principio cardine di questo nuovo corpus normativo è chiaro, ovvero, prevenire tutti i possibili segnali sintomatici della crisi d’impresa. In parole povere, lo scopo è quello di evitare il più possibile il fallimento (o meglio, la liquidazione giudiziale) delle aziende. In tal ottica, quindi, assumono una notevole importanza tutti quegli strumenti che permettono di prevenire la crisi, ovvero: procedimento di composizione della crisi, allerta, nuovo modello di governance aziendale, obblighi di segnalazione ecc. Tuttavia, svolgono un ruolo fondamentale già oggi, ovvero, prima dell’entrata in vigore del testo normativo, anche gli strumenti che permettono di tenere sotto controllo l’andamento della propria attività, come ad esempio i software di crisi d’impresa.

Cos’è il software per prevenire la crisi di impresa

La normativa attualmente in essere è piuttosto chiara, tutte le aziende hanno l’obbligo, a partire dal primo settembre del 2021, di monitorare costantemente il proprio “stato di salute” con dei parametri prestabiliti. Si tratta, in parole povere, dei cosiddetti indici di allerta. Le aziende hanno altresì l’obbligo di comunicare agli OCRI istituititi presso le camere di commercio eventuali stati di fallimento o crisi. Per adempiere a tutto ciò, potrebbe essere fondamentale utilizzare un software per prevenire la crisi d'impresa, ovvero, uno strumento che permette agli imprenditori di tenere sempre sotto controllo l’andamento di gestione.

Questa soluzione è sicuramente quella più efficiente, certo, è vero che l’andamento di gestione può essere valutato anche in modo “manuale” attraverso l’analisi costante delle scritture contabili. Tuttavia, tale modalità è sicuramente meno veloce ed efficiente, questo perché i software operano in modo del tutto automatico. Anzi, se qualcosa dovesse andare storto, sarebbe lo stesso software ad avvisare di eventuali difformità o pericoli.

Come funziona il software per prevenire la crisi d’impresa

Come anticipato, il software per la crisi d’impresa è una soluzione estremamente precisa ed affidabile. Questo, in genere, riesce a valutare con estrema precisione diversi elementi come, ad esempio, il bilancio d’esercizio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) ed altri documenti ancora in modo da ottenere il calcolo di tutti gli indici di allerta in modo rapido e soprattutto automatico.

Cos’è la crisi

Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ovvero, il Decreto Legislativo n. 14 del 12 Gennaio del 2019, definisce puntualmente lo stato di crisi come: Quello stato di difficoltà economico finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni pianificate”.

In sostanza, la crisi è un disallineamento dei flussi di cassa che non permette all’imprenditore di far fronte alle obbligazioni precedentemente assunte con i propri creditori. Onde evitare tutto questo, è consigliabile utilizzare un software per la crisi di impresa in modo da agire prontamente. In tali circostanze, infatti, la tempestività è tutto. Se l’imprenditore, ad esempio, non si ravvede che l’azienda sta perdendo troppa liquidità potrebbe avere, in un futuro prossimo, difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni con gli strumenti “standard”.