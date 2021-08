Un corso per rilanciarsi, nella vita e nel lavoro Il web ci offre una notevole quantità di opportunità grazie ad un ampio ventaglio di corsi

L’anno che abbiamo trascorso ma anche quello in corso stanno profondamente segnando il nostro percorso di vita, con una deviazione inaspettata rispetto agli standard a cui eravamo abituati. Ci siamo dovuti adeguare rapidamente ad una situazione imprevista e sconosciuta: da quella che era stata definita da alcuni come poco più di una normale influenza, ci siamo ritrovati nel giro di pochissimo tempo chiusi in casa per mesi, senza poter uscire se non per motivi di stretta necessità e urgenza. Ora la situazione è cambiata ma è in continuo divenire. Quello che possiamo fare è sicuramente continuare a rispettare tutte le norme di sicurezza, fare prevenzione e mantenere alto il livello di attenzione, ma dobbiamo sicuramente ritrovare un nuovo equilibrio, tornare ad appropriarci del nostro tempo e ritornare a scoprire il mondo, i luoghi, la storia.

Riappropriarsi della vita e rilanciare il lavoro

Oltre alla nostra vita privata anche il mondo del lavoro è stato colpito in modo estremamente importante da questa pandemia e dall’emergenza sanitaria che l’ha causata. Tanti settori stanno conoscendo un periodo di grande difficoltà, molto aziende si sono dovute fermare completamente, altre hanno visto rallentare vistosamente la propria attività, tantissimi lavoratori sono stati messi in cassa integrazione, altri hanno perso il lavoro, la situazione di chi era precario è diventata ancora più precaria e a volte sembra difficilissimo cercare di entrare o di rientrare nel mondo del lavoro.

Un corso può cambiare la nostra vita

Proprio sulla base di queste considerazioni, quello attuale può essere un momento fondamentale per riprendere in mano le redini del nostro avvenire, magari scegliendo di intraprendere un percorso tutto nuovo, oppure ampliando le nostre skill, rafforzando le conoscenze e le capacità nel settore che ci appartiene da sempre o decidendo di trovare una strada diversa, magari più produttiva e prospettica. Per fare questo, il web ci offre una notevole quantità di opportunità grazie ad un ampio ventaglio di corsi, come ad esempio quelli di Feltrinelli Education, la piattaforma ideata e creata dalla nota casa editrice italiana sulla quale è possibile trovare tantissimi corsi, sia live che on demand, in grado di offrire formazione, professionalizzazione e specializzazione in un numero elevatissimo di ambiti: si va dai corsi di giornalismo a quelli di fotografia, da quelli di scrittura creativa a quelli per diventare web developer, senza dimenticare i corsi di leadership, quelli riguardanti la lettura dei big data, e le lezioni su economia e marketing.