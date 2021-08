Ondata di calore: valori estremi fino ai 45 gradi L'allerta è per tutta la settimana di Ferragosto

Aumenta il caldo sull’Italia: valori estremi al sud e nelle isole con punte fino a circa 45 gradi, afa al nord. L’ondata di calore ci accompagnerà anche nel weekend di Ferragosto. Il caldo intenso sarà protagonista assoluto di tutta la settimana di Ferragosto avvertono i meteorologi di IconaMeteo.it.

Associato a una massa d’aria rovente, l’anticiclone africano si è infatti spinto sul nostro Paese dando il via a una nuova ondata di calore, la quarta di quest’estate e la più potente sia per intensità che per estensione. In questa prima parte della settimana è il Centro-Sud a dover sopportare i valori più estremi, con notti molto calde e temperature massime localmente superiori ai 40 gradi soprattutto al Sud e nelle Isole maggiori, dove la colonnina di mercurio potrà raggiungere anche valori intorno ai 45 gradi.