Sileri: «Quarta ondata covid? Colpirà chi non è vaccinato» Lo ha detto il sottosegretario alla salute: «In ospedale con la forma grave i non immunizzati»

«Questa quarta ondata "e' iniziata, con la variante Delta in nord Europa, da noi con dei casi piu' limitati rispetto a Francia o Regno Unito, ma sara' prevalentemente in coloro che non saranno vaccinati». Lo ha detto Pierpaolo Sileri, sottosegretario di Stato alla Salute, ospite del programma "Radio anch'io", su Rai Radio1, spiegando che saranno i non immunizzati anche andare in ospedale "con la forma grave".