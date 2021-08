Concessionarie auto: su Trivellato.it qualità e convenienza assicurate Trivellato.it, concessionaria digitale Mercedes e Smart con servizi a misura di un utente esigente

Acquistare auto online è diventata una pratica sempre più diffusa. Ormai si può affermare che l‘e-commerce non conosce alcun confine di settore. Infatti, la comodità di scegliere dalla propria poltrona di casa il veicolo che si desidera sta diventando una pratica sempre più usuale.

Naturalmente, però, non si può pensare che il tradizionale legame tra consumatori e concessionari auto verrà scardinato. Soprattutto per autovetture di una certa importanza, questo rimarrà il canale principale d’acquisto.

Ad ogni modo, Trivellato.it, concessionaria digitale Mercedes e Smart con servizi a misura di un utente esigente, potrebbe essere vista come un primo passo nella direzione di un cambio di rotta importante in questo specifico settore di mercato.

Che si tratti di nuovo, usato, KM 0 o auto aziendali, Trivellato propone la soluzione perfetta con prezzi tra i più competitivi del mercato. Con un semplice click, l’utente può navigare all’interno di un catalogo virtuale costantemente aggiornato di circa 400 veicoli.

I consumatori potranno versare un anticipo piuttosto contenuto (appena 250 euro) al fine di prenotare la propria vettura. Sarà poi il servizio clienti ad occuparsi di gestire tutte le successive transazioni: richiamare il cliente, avviare la prima fase di acquisto, che verrà poi passata ad un concessionario del marchio desiderato.

Per ogni auto viene fornita una dettagliata scheda prodotto, con particolari circa le caratteristiche tecniche, tour virtuale a 360° e immagini sulle condizioni di carrozzeria e interni.

Con tantissimi modelli in esposizione e pronta consegna, Trivellato si caratterizza per i migliori prezzi del mercato. Una proposta sempre aggiornata con le ultime novità Mercedes, come appunto la nuova Classe C, accessibile in pochi istanti su www.trivellato.it.

E alla presenza digitale va ad aggiungersi l’autorevolezza di concessionari Padova e altre sedi in Veneto, con 400 persone impegnate ogni giorno per la sua soddisfazione e tutta l’assistenza post-vendita di cui può avere bisogno.

Oggi l’auto viene vista non più come un oggetto da possedere, ma come un vero e proprio servizio per i consumatori. Ecco perché rientra nel canale degli acquisti online.

Digita www.trivellato.it e acquista l’auto che hai sempre sognato!