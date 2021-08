Alcuni dei profili professionali più ricercati in Italia Ecco alcuni dei profili professionali più richiesti

Nonostante la grave crisi economica e la perdita di numerosi posti di lavoro, altrettante figure professionali hanno trovato nel momento del bisogno lo stimolo per reinventarsi, e hanno dato il via alla ripresa economica.

Ecco alcuni dei profili professionali più richiesti.

Medici e infermieri

La crisi sanitaria ha portato sotto la luce dei riflettori un grave problema: la mancanza di personale sanitario adeguato. Nonostante le numerose assunzioni nello scorso anno, ci sono ancora diversi posti disponibili.

I più richiesti sono medici e infermieri con competenze nei seguenti campi: terapia intensiva, ricerca clinica, valutazione psicologica, radiologia, pediatria, chirurgia.

Specialisti IT

Nel campo dell’informatica continua e continuerà per molto tempo ancora ad esserci richiesta di personale specializzato ed aggiornato. Questa categoria di lavoratori, ha passato la prova dello smart working a pieni voti.

Per diventare programmatore informatico, è possibile seguire un corso online, come quello offerto da Aulab, che si impegna a formare chiunque, anche senza competenze informatiche pregresse, per diventare sviluppatori web ed entrare subito nel mondo del lavoro.

Le competenze più richieste sono: sicurezza delle reti, supporto tecnico, sviluppo di software.

Insegnanti

Uno dei mestieri più importanti è quello dell’insegnante. In Italia c’è una grave mancanza di personale di qualità, e in vista dei numerosi pensionamenti che avverranno nei prossimi anni, ci saranno decisamente troppi posti vacanti.

I requisiti per diventare insegnante sono cambiati nel corso degli anni: nell’ultimo periodo si è capito che è fondamentale che anche i maestri e i professori siano a loro agio nell’utilizzare dispositivi tecnologici, per questo è importante anche formare chi già fa questo mestiere da tanto tempo.

Esperti in digital marketing

La globalizzazione da anni sta spingendo sempre più compagnie ad investire nel digitale per poter rimanere dietro le richieste di mercato e continuare ad essere competitive. Di conseguenza, sono aumentate le richieste di esperti di digital marketing e social media manager, che devono creare strategie di marketing, gestire il brand aziendale, dedicarsi alle pubbliche relazioni, gestire il copywriting e tanto altro ancora.

Assicuratori

La crisi globale ha fatto crescere le richieste di polizze assicurative sulla vita, sulla salute e sul reddito. Per questo motivo sono aumentate le offerte di lavoro per i consulenti assicurativi, e le competenze più richieste sono: assicurazione commerciale, generale, sulle proprietà e contro i danni.

Giornalisti

Secondo alcune indagini, il forte interesse per le notizie e il maggior tempo libero a disposizione da dedicare all’informazione e alla consultazione di contenuti hanno fatto aumentare l’utilizzo dei media in Italia, come in tutto il resto del mondo. Perciò è aumentata la richiesta di giornalisti e altri professionisti del settore, anche televisivo.

Farmacisti

La crisi sanitaria ha portato anche all’aumento della richiesta di figure professionali da inserire nel settore farmaceutico.

Ingegneri, chimici, biologi

Per arrestare la crisi sanitaria, sono stati investiti molti soldi nella ricerca e molti professionisti hanno dato il loro contributo: dagli ingegneri biomedici, ai chimici, tutti hanno dato il loro piccolo, ma pur sempre fondamentale contributo negli scorsi mesi.

Personale tecnico sanitario

Nell’ultimo anno, così come sono aumentate le assunzioni di medici e infermieri, anche altro personale tecnico sanitario è stato assunto. Sono cresciute i posti disponibili per assistenti sanitari, assistenza agli anziani, servizio in ambulanza.

Agenti immobiliari

La crisi sanitaria ha costretto tantissimi lavoratori ad adottare la soluzione dello smart working. Per questo motivo, chi ha potuto permetterselo, ha voluto riconsiderare e reinventare gli spazi all’interno delle proprie abitazioni o addirittura cambiare casa, tenendo presenti degli spazi che sono diventati irrinunciabili: un ufficio privato, un balcone o un giardino, e tanto altro ancora.