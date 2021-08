Reduslim, integratore dimagrante funziona davvero? Ecco la recensione completa Che cos’è e come funziona l’integratore alimentare Reduslim

Tra le preoccupazioni più diffuse nell’essere umano contemporaneo occidentale, a prescindere dal sesso e dall’età, qualcuna può essere legata al proprio aspetto fisico. Sono moltissime, infatti, le persone che desiderano raggiungere e mantenere una forma smagliante e affascinante. Purtroppo però, come la maggior parte della gente sa bene, si tratta di aspirazioni che possono risultare difficili da soddisfare. Gli sforzi per ottenere un corpo invidiabile, anche se non sembrano essere alla portata di tutti, possono essere supportati da aiuti naturali, come gli integratori alimentari di origine vegetale. Ne è un esempio Reduslim un prodotto naturale ideato per sostenere il calo ponderale di chi si trova alle prese con una dieta di tipo dimagrante, meglio se accompagnata da esercizio fisico regolare.

Che cos’è e come funziona l’integratore alimentare Reduslim

Quando si parla delle compresse dimagranti Reduslim ci si riferisce a un prodotto piuttosto nuovo sul mercato italiano, che ha comunque riscosso un certo successo, soprattutto negli ultimi mesi. Si presenta come un integratore alimentare in pillole, contenute in una confezione dalle dimensioni ridotte, per facilitarne il trasporto e permettere di proseguire il trattamento ovunque. La quantità di capsule che va assunta quotidianamente è indicata sul bugiardino che si trova all’interno della scatola e varia a seconda del caso, tenendo in considerazione sia il peso iniziale che gli obiettivi individuali. Si consiglia di assumerlo in concomitanza con i consigli di un dietologo o di un nutrizionista, per vedere dei risultati che siano efficaci e di lunga durata.

Gli Ingredienti di Reduslim

Uno dei punti di forza di Reduslim è la sua formula basata su ingredienti di origine naturale, come la garcinia, frutto tropicale proveniente dall’Asia meridionale. Vediamoli insieme uno a uno:

- Estratto di Garcinia Cambogia: sembra che possa influenzare la trasformazione dei carboidrati assunti con l’alimentazione in depositi lipidici, oltre ad avere un’ azione stimolante sulla naturale produzione di serotonina, ovvero quella sostanza che può creare una sensazione di sazietà.

- Estratto di tè verde: aiuta a dare una sensazione di benessere generale, oltre che di supporto alle fasi del metabolismo correlate al bruciare i grassi ingeriti.

- Estratto di semi di Guaranà: si tratta della guaranina, ovvero una sostanza simile alla caffeina che apporta una sensazione rinvigorente e, in certi casi, può risultare utile sia per combattere lo stress, sia come possibile supporto dell’attività mentale e dell’esercizio fisico.

- Bacche di Acai: negli ultimi anni sono state fortemente considerate all’interno dell’insieme dei super alimenti, dal momento che hanno qualità antiossidanti, che possono risultare utili nella lotta contro i radicali liberi.

- Estratto di Alga Bruna: che aiuta a sostenere i processi del metabolismo, in particolare per quanto riguarda la regolazione della quantità di colesterolo che si può trovare nel sangue.

Recensioni e controindicazioni di Reduslim

Per ciò che riguarda le controindicazioni legate all’impiego di Reduslim, occorre precisare che si tratta di un prodotto studiato per il consumo da parte di persone adulte. È caratterizzato da una buona digeribilità, che lo rende generalmente ben tollerato. Trattandosi di un integratore basato su estratti naturali, è consigliabile la consulenza del medico curante nel caso in cui si risulti allergici a uno o più eccipienti o se si sta seguendo una terapia farmacologica. In caso di gravidanza o allattamento, è preferibile sospendere l’assunzione di Reduslim.

Va infine sottolineato che la dicitura “integratore alimentare” non indica in alcun modo che questo possa essere utilizzato in sostituzione dei pasti, nemmeno nel caso in cui si decida in maniera arbitraria di aumentare la dose assunta. Dunque bisogna evitare di saltare pranzi o cene, rispettando la posologia indicata sulla confezione.

Se si cercano le recensioni su Reduslim, contenute sui blog e sui forum, ci si può imbattere in una certa quantità di opinioni. In generale, la maggior parte di queste ha la tendenza a sottolinearne i suoi possibili benefici, soprattutto nei casi in cui sia stato affiancato a uno stile di vita non solo sano, ma anche attivo.

Sono inoltre molti, coloro che puntano l’attenzione sulla sensazione di sostegno che hanno potuto provare, in particolare rispetto al benessere legato alle funzioni del metabolismo.

Al momento, in ogni caso, non risultano recensioni fortemente negative rispetto a Reduslim, in quanto la tendenza dei consumatori è quella di rispettare le indicazioni riportate.