Ritrovato vivo fra le macerie il cane Ettore dopo il crollo L'annuncio da parte dell'Enpa

Dopo un'estenuante giornata di ricerche da parte dei Vigili del Fuoco, quando ormai si erano perse le speranze, è stato ritrovato vivo fra le macerie il cane Ettore. Ora è in trasferimento presso l'ambulatorio sociale Enpa dove verrà sottoposto ad accertamenti, ma le condizioni appaiono buone.

"Ringrazio i Vigili del Fuoco" commenta Marco Bravi, presidente della sezione torinese di Enpa e del Consiglio Nazionale dell'Ente "che hanno dimostrato anche in quest'occasione di esserci sempre. I nostri volontari, che hanno dato il loro supporto in tutta la giornata, sono vicini al lutto delle famiglie coinvolte nella tragedia. Speriamo di riuscire a far dimenticare ad Ettore gli spaventosi momenti vissuti. Grazie a tutti i cittadini che hanno voluto dimostrarci la loro solidarietà".

Resta il dolore grande per la tragica morte del bimbo di soli 4 anni, ritrovato sotto le macerie della palazzina di due piani crollata. Sua madre estratta viva è in ospedale, mentre per il piccolo ogni tentativo di rianimazione, è risultato purtroppo vano.