Arredi per ogni realtà aziendale, Castellani Shop Store digitale di Castellani .it Srl, è il riferimento per arredi italiani dal produttore

Spedizione gratuita per ordini di oltre 500 euro (+IVA), assistenza multicanale e soprattutto un’offerta con migliaia di arredi, certificati dal MUN (Marchio Unico Nazionale), opzioni di personalizzazione, competitive promozioni outlet e servizi di progettazione degli spazi. In una parola Castellani Shop, lo store digitale di Castellani .it Srl, azienda specializzata nella realizzazione di arredamenti per negozi, uffici e industria.

Una preparazione acquisita nel corso di oltre sessant’anni di attività abbinata alla capacità di interpretare ogni richiesta dell’utente digitale. Castellani Shop sfrutta le competenze di Castellani Srl per la realizzazione dei suoi arredi.

È una politica produttiva che unisce l’attenzione verso il rispetto di norme e regolamenti sulla qualità con funzionalità, usabilità e sicurezza per uso e realizzazione. La proposta è completa: dalle scaffalature magazzino e negozio ai banchi vendita, passando per vetrine espositive, reception per ufficio, sedie ergonomiche, armadietti spogliatoio, scrivania ufficio e direzionale.

A queste s’aggiungono banconi negozio, cassettiere per ufficio, tavoli sala riunione, armadi officina e tantissime altre tipologie di prodotti. Con la possibilità di richiedere scaffalature personalizzabili (da negozio a parete e centro stanza e da magazzino) e di usufruire del servizio di progettazione dell’arredamento per il proprio ambiente, grazie al contributo dell’Ufficio Tecnico interno dell’azienda.

Le transazioni sono rapide e sicure, poiché passano da bonifico bancario, carta di credito o PayPal. Il cliente approfitta poi di un servizio di assistenza che prevede telefono, e-mail e chat online. Un supporto per interpretare ogni richiesta, così da fornire in ogni circostanza la soluzione migliore.

Ed è l’impegno per la soddisfazione dell’acquirente che ha permesso a Castellani Shop di ottenere il Sigillo Netcomm e l’iscrizione tra le eccellenze dell’e-commerce dell’ITQF (Istituto Tedesco di Qualità e Finanza), e “Le Stelle dell’e-commerce 2020/21”, la prestigiosa classifica redatta da Corriere della Sera in collaborazione con Statista.

Castellani Shop ha riservato uno sconto del 3% sul primo acquisto (cumulabile con altre promozioni) agli iscritti alla newsletter. Cosa aspetti? Digita subito www.castellanishop.it!