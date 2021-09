Creare una cultura digitale nella tua azienda: a lezione da GoDaddy Il digitale sta rivoluzionando il modo in cui le aziende operano e hanno successo

Siamo nel 2021, è ormai innegabile che per gestire un'azienda di successo è necessario gestire un'attività digitale. Il digitale sta rivoluzionando il modo in cui le aziende operano e hanno successo. È stato riportato che 1/3 delle figure chiave del mondo degli affari afferma che la cultura è la barriera più significativa all'efficacia digitale, seguita dalla mancanza di comprensione delle tendenze digitali.

A partire da questo dato, consultati i massimi esperti del business digitale, la società leader di hosting mondiale, GoDaddy, ha dato vita a una serie di iniziative che hanno come missione quella di creare un ecosistema di scambio di formazione ed informazione tra imprenditori, e lunedì 6 settembre alle ore 17.00 sulla sua pagina Facebook, riprendono i GoDaddy Talks. Nel primo appuntamento dopo la pausa estiva, si parlerà proprio dell’importanza della cultura digitale e del ruolo che l’educazione digitale ha nell’impatto online di ogni attività. Un ospite prestigioso come Marco De Rossi, CEO di WeSchool, piattaforma online che ad oggi è stata utilizzata da circa un milione settecentomila studenti e duecentomila docenti che fanno formazione integrando le attività in presenza con quelle online. De Rossi non sarà solo, ma sarà affiancato da Veronica Benini (alias @Spora) che lo guiderà in questo viaggio educativo.

In un mercato così competitivo, è sempre più importante creare una cultura digitale nella propria azienda. Per fare ciò, devi assicurarti che i tuoi dipendenti siano informati, coinvolti e autorizzati a coltivare una mentalità digitale. Ma come si può fare?

- Abbracciare la trasparenza: è importante che tutti nell'azienda siano consapevoli dell'impatto che il digitale può avere su entrate, vendite e produttività. Il punto di partenza per costruire una cultura digitale è la trasparenza. Ciò può essere ottenuto attraverso i tuoi gruppi di social media, promemoria, forum mensili e blog. Possono offrire ai dipendenti modi per comunicare tra loro per facilitare la trasparenza;

- Incoraggiare la collaborazione: quando i dipendenti si divertono a lavorare insieme, migliora il flusso di lavoro. Le idee diventano più proattive e i progressi possono essere misurati. Non è più possibile per i team lavorare in silos, ma è invece necessario condividere le conoscenze e le conoscenze tra i reparti. Ciò consente una cultura digitale produttiva ed efficace. È importante che questo tipo di collaborazione sia incoraggiato così come il team building esterno;

- Offrire formazione digitale: il modo più efficace per sapere che i tuoi dipendenti hanno tutta la conoscenza del digitale di cui hanno bisogno e in che modo influisce sul business. Offrire formazione digitale è un'ottima soluzione. Creare un programma che possa essere flessibile per la tua forza lavoro impegnata è una buona idea, sia tramite varie sessioni di formazione che tramite una piattaforma online;

- Essere a proprio agio con il rischio: a causa del ritmo in rapida evoluzione del digitale, è fondamentale essere agili. Il rischio si alimenta in quanto i leader nelle organizzazioni dovrebbero coltivare un luogo di lavoro in cui i dipendenti si sentano a proprio agio nel provare cose nuove. La chiave per far capire ai dipendenti il ??rischio è che c'è fiducia tra dipendente e datore di lavoro e una cultura aperta che abbraccia l'innovazione;

Il digitale interessa tutte le parti della tua organizzazione e rende critici l'agilità, la collaborazione e il miglioramento continuo.

La rivoluzione digitale ha cambiato radicalmente il modo in cui facciamo affari e il modo in cui operano le nostre organizzazioni. Le esigenze dei dipendenti stanno cambiando e il talento digitale è sempre più richiesto. La robotica e l'intelligenza artificiale stanno influenzando la forza lavoro in un modo senza precedenti.

Questo articolo dovrebbe illustrare come il passaggio al digitale richieda un cambiamento fondamentale nel modo in cui facciamo affari e come dovremmo operare come azienda e quanto gli spazi di confronto, come i GoDaddy Talks, possano essere un’arma a tuo favoro.

Ci sono tre aspetti chiave per garantire il successo della tua azienda in trasformazione digitale. Questi sono: leadership e talento, cultura e gestione del cambiamento.