Scuola, il ministro: «Prof? Quelli senza green pass sospesi senza stipendio» Bianchi: «Saranno considerati assenti ingiustificati»

"La posizione del Governo è chiarissima: chi ha il Green pass può andare a scuola, chi non ce l’ha perché ha rifiutato il vaccino per scelta, sarà considerato assente ingiustificato e dal quinto giorno verrà sospeso, senza ricevere lo stipendio. È difficile pensare di assegnare a queste persone altre mansioni perché la scuola è un luogo di relazioni". Lo dice il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, in un’intervista pubblicata su 'Famiglia Cristiana', da oggi in edicola. "Lasciarli a casa con lo stipendio sarebbe irrispettoso per coloro che hanno avuto la responsabilità di immunizzarsi e si sono presentati al lavoro anche in condizioni difficili - aggiunge -. Detto questo, ricordo che nessun settore della nostra società ha aderito in maniera così massiccia alla campagna vaccinale come gli insegnanti e il personale scolastico. Voglio ringraziarli. Siamo quasi al 90% con alcune regioni come Campania, Puglia e Friuli dove la quasi totalità dei docenti è vaccinata"