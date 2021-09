Green Pass, Tajani: "Ok Draghi, voto commissione non divide centrodestra" "Elezioni del presidente della Repubblica? Il mio sogno è sempre Berlusconi"

"Condivido tutto quello che ha detto Draghi in conferenza stampa". Così Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, in un'intervista al Corriere della Sera. Sulla cabina di regia per ogni decisione sul green pass annunciata da Draghi "ne avevo parlato al telefono una settimana fa con il presidente del consiglio - prosegue - penso che la cabina di regia vada estesa non soltanto al certificato verde. Mettersi tutti seduti attorno a un tavolo deve servire a ragionare su tutte le emergenze che ci sono nel Paese, da quella sanitaria al terrorismo, alle politiche, del lavoro. Siamo un governo di emergenza nazionale, fare una sintesi è necessario". Sul voto della Lega sul green pass Tajani aggiunge che "non sarà un voto in commissione a decidere le sorti del Governo" e "la coalizione di centrodestra non è basata su questo. Noi siamo favorevoli al vaccino e non mi sembra che Salvini sia un no vax. Noi, poi, siamo anche favorevoli all'ascolto degli italiani che hanno paura del vaccino". Sulla partita del Quirinale "parlare oggi delle elezioni del presidente della Repubblica è troppo presto - conclude - io ho sempre il mio sogno nel cassetto: Silvio Berlusconi". (Italpress)