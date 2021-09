Perché determinate aziende hanno successo? Il futuro appartiene a coloro che sfruttano il cambiamento a loro vantaggio

Le aziende hanno successo, secondo uno studio della Liverpool John Moores University, perché offrono ai consumatori valori aggiunti che vengono comunicati in maniera corretta. Questi valori aggiunti potrebbero essere elementi razionali, funzionali e/o emozionali.

Ciò che fa acquisire a un nome il potere di una marca è il prodotto o servizio, insieme alle persone nei punti di contatto con il mercato, il prezzo, i luoghi, la comunicazione. Considerando 3 fattori principali: prodotti o servizi, nome e valore aziendale.

“Branding” significa emozione con le persone che fanno parte di quell’azienda, per questo motivo, i brand hanno bisogno di creare comunità di persone. Per esempio Allfoodproject.com, un’azienda Italiana di attrezzature ristorazione, ha usato molti eventi nel mondo del food & beverage per migliorare la consapevolezza del marchio aziendale. Le persone si sentono collegate con l'azienda attraverso strategie di "branding love", collegando i clienti attraverso la comunicazione del branding: valori, missione, cultura e personalità del marchio. Il design del prodotto e i valori principali del prodotto devono essere centrati sul cliente, incluso il prezzo, la qualità, l'affidabilità e il supporto.

Il marchio è in parte la reputazione dell'azienda, e i manager professionisti dovrebbero mantenere le promesse che hanno fatto al cliente. Un marchio di successo guadagnerà clienti di riferimento che miglioreranno la reputazione del marchio. Per questo motivo, le aziende dovrebbero capire il giusto mercato di destinazione e contribuire al loro successo. Un marchio di successo deve essere pronto per il mondo digitale, dando educazione gratuita, rapidità e trasparenza. Le cose stanno cambiando e il futuro appartiene a coloro che riconoscono e usano il cambiamento a loro vantaggio.