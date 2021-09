Covid: bene i primi risultati del vaccino italiano "Risultati preliminari favorevoli: risposta positiva fino al 90 per cento"

Covid-eVax, il vaccino a DNA sviluppato da Takis e Rottapharm Biotech, e' risultato ben tollerato e ha indotto una risposta immunitaria anticorpale e/o cellulare fino al 90 per cento dei volontari. Ne danno annuncio in un comunicato stampa gli scienziati delle aziende italiane coinvolte nella sperimentazione, che hanno elaborato i dati preliminari della fase I, condotta in Italia. Covid-eVax e' il primo vaccino a DNA contro Covid-19 che raggiunge la fase di sviluppo clinico in Europa. "I risultati preliminari sono favorevoli - spiega Lucio Rovati, Presidente e Direttore Scientifico di Rottapharm Biotech - riteniamo che i dati generali rappresentino la validazione dell'efficacia della nuova piattaforma tecnologica dei vaccini a DNA, che potrebbe rivelarsi estremamente utile anche in altri campi e applicazioni, come il trattamento delle patologie oncologiche".