Covid. Ricciardi: «Con 90 per cento di immunità gregge niente più chiusure» "E' il nostro obiettivo: così si limita la circolazione del virus"

Continuare e accelerare con la campagna vaccinale anti-Covid in modo da avere coperto oltre il 90% della popolazione, "in questo modo non chiuderemo piu', perche' questo di fatto garantisce una limitazione della circolazione del virus e non fa della situazione un problema sociale, ma solo di chi non si sara' vaccinato e andra' in ospedale, che pero' non saranno pieni al punto da negargli l'accettazione". A dirlo Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, a Morning news su Canale 5. "Dipende tutto dalla copertura vaccinale, bisogna incrementarla a tutti i costi e portarla a oltre il 90% perche' questo virus e' variato. Con la variante delta, una persona ne puo' infatti contagiare in media altre 7. E se questo avviene all'esterno, come stiamo vivendo ora, cosa potra' succedere all'interno, dove la probabilita' di infettare e' del 56%, quindi quasi certa?", continua. I vaccini in circolazione "riducono il rischio di morte al 100%, di malattia grave al 95% e infezione al 60-70% - prosegue Ricciardi - Purtroppo pero' con la variante delta un 20-30% DEI vaccinati puo' avere l'infezione e trasmetterla. Per questo ora bisogna accelerare campagna vaccinale per proteggere da morte e malattia grave tutti gli italiani, e piano piano limitare le chiusure e garantire che tutte le attivita' possano svolgersi anche all'interno". Ricciardi e' comunque convinto che "non si tornera' mai piu' a lockdown generalizzati dell'anno scorso. Bisognera' monitorare la curva dei contagi e se i ricoveri risalgono, prendere le decisioni conseguenti. Ma se siamo bravi a controllare epidemia con vaccini e green pass, come stiamo facendo adesso, non avremo bisogno di chiusure". Man mano che aumenta la copertura vaccinale e la possibilita' di fare il vaccino a tutti, conclude l'esperto "va bene la formula attuale del green pass, in modo da avere la certezza che chi entra in un ambiente chiuso non infetta"