Cos’è il noleggio auto a lungo termine e i consigli per non fare errori Il noleggio a lungo termine auto è oggi sempre più apprezzato come formula alternativa all'acquisto

L’automobile è per gli italiani un vero e proprio status symbol, fanno di tutto per renderla sempre perfetta e speciale, ricca di stile e accessori all’ultimo grido. Viene utilizzata per gli spostamenti di lavoro e per svolgere le incombenze di ogni giorno legate alla famiglia, ma anche per intraprendere viaggi da soli oppure in compagnia verso le destinazioni più diverse. Se un tempo l’acquisto di una vettura era identificato come un traguardo, un premio e un regalo da concedersi in particolari momenti della vita - magari per significare una svolta importante - oggi è sempre più apprezzata una formula alternativa, quella del noleggio a lungo termine auto. Diversamente da quanto accade quando si compra una macchina, nel caso del noleggio si provvede al pagamento di un canone mensile che non è propedeutico a trasformare l’automobilista nel proprietario della macchina. Alla scadenza del contratto di noleggio, infatti, la vettura verrà semplicemente restituita alla società che l’ha messa a disposizione. A questo punto, si potrà sottoscrivere un nuovo accordo e scegliere un’altra vettura - nuova e magari appena arrivata in salone, altamente personalizzata - cambiando così spesso il proprio mezzo di trasporto. Gli amanti delle quattro ruote e in particolare gli appassionati di guida e lunghe percorrenze, troveranno giovamento da una simile opportunità, che renderà tutto più movimentato e grintoso. Con il noleggio dell’automobile a lungo termine non sarà inoltre più necessario perdere tempo dietro alla burocrazia e alle scartoffie amministrative. C’è soltanto da sostenere il costo mensile fisso - ovvero il canone - all’interno del quale sono compresi tutta una serie di servizi utili a rendere l’esperienza di guida realmente rilassante e sicura. Nessuna spesa imprevista, quindi, né preoccupazioni in merito alla svalutazione della vettura nel corso degli anni. Nel caso in cui, trascorso il tempo, l’automobile non si riveli più adatta a soddisfare determinate esigenze basterà semplicemente variare il modello scegliendo qualcosa di diverso oppure optare per un’alimentazione di altro tipo.

Quale auto scegliere, quando e in che modo farlo

Il momento di scegliere l’automobile è davvero cruciale e dunque occorre mettere un surplus di attenzione in questa operazione. La prima cosa da decidere è se orientarsi verso la comodità oppure verso il risparmio e la praticità. Conta molto anche con quanta fretta vi approcciate a questo mondo, se avete o meno bisogno di un bagagliaio spazioso oppure se dovete effettuare viaggi lunghi e ricorrenti. Si deve sempre fare una media ponderata di tutto ciò e trovare un compromesso tra costi e comfort. È ovvio che se scegliete una vettura economica e di cilindrata ridotta potrete trovarla poco conveniente nel caso in cui abbiate necessità di prendere spesso l’autostrada. Il motivo è presto detto: aumenteranno i consumi ad alti giri del motore, riducendo la convenienza della scelta del noleggio. Se fate almeno sui 15mila chilometri all’anno, allora potrete pensare di ammortizzare le spese e trarre il giusto vantaggio dalla possibilità di usufruire dei servizi compresi nel canone. Che vedremo nello specifico.

Vantaggi e cosa è compreso nel canone di noleggio

La formula del noleggio auto a lungo termine è sempre più apprezzata da coloro che vanno in cerca di un servizio di tipo ‘all inclusive’ il quale permette di mettersi alla guida di veicoli nuovi, scegliendo gli optional e il modello in base a quelle che sono di volta in volta le proprie necessità, i gusti e le specifiche esigenze. Il noleggio a lungo termine conviene molto rispetto ad altre formule come leasing e acquisto: ci sono moltissimi vantaggi sia sotto l’aspetto finanziario che amministrativo ed economico. Il NLT è interessante come soluzione per la mobilità anche per quanto riguarda gli automobilisti più giovani, che magari non dispongono di ingenti capitali da investire nell’acquisto di una vettura. Non viene infatti sostenuto il relativo costo, inoltre si riducono le incombenze amministrative e burocratiche. In prima battuta sono stati liberi professionisti e aziende ad essere più interessati e a sfruttare maggiormente per lavoro le opportunità offerte dal noleggio a lungo termine. I viaggi aziendali e le trasferte sono rese infatti più semplici dall’impiego di vetture a noleggio, che possono essere anche simbolo di prestigio e serietà. Di solito si va da un minimo di 24 a un massimo di 60 mesi per quanto riguarda i tempi del contratto di noleggio auto. Si può dare un anticipo iniziale, oppure scegliere di ripartire l’intera cifra pattuita nel canone da pagare mensilmente.

Tra i principali vantaggi offerti all’automobilista dal noleggio a lungo termine, bisogna indicare la possibilità di usufruire in qualsiasi momento del servizio di auto sostitutiva o del soccorso stradale, così come saranno coperti tutti gli interventi relativi alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria della vettura (che dunque sarà sempre in sicurezza). Chi noleggia l’automobile si occupa anche della sostituzione dei treni gomme in inverno e in estate. La gestione del veicolo, insomma, ne esce decisamente semplificata, si eliminano inoltre come accennato le immobilizzazioni di capitali sia per comprare l’auto che per pagare tassa di proprietà e assicurazione. Rientra nel canone anche il pagamento del bollo auto, balzello tanto odiato dagli automobilisti. Si vanno a eliminare anche tutti quei rischi connessi - sia finanziari che operativi - alla rivendita del veicolo, che con il trascorrere del tempo per sua essenza si svaluta e usura. L’esposizione bancaria è decisamente ridotta soprattutto perché è il locatore che provvede ad acquistare la macchina. La pianificazione dei costi è agevolata visto che la possibilità di creare e affidarsi a un pacchetto di servizi consente di evitare imprevisti ed eliminare il pensiero delle spese fuori programma.

In ogni caso, è sempre bene leggere attentamente il contratto e non fidarsi mai al primo colpo del prezzo più basso. In tal modo si potrà anche evitare di imbattersi in clausole indesiderate e non calibrate. Solo così vi sarà la certezza in merito ai fogli che si stanno firmando, con un occhio di riguardo per franchigie e procedure in caso di danni.