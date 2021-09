Perché è importante rivolgersi a un’agenzia SEO? Qual è il loro compito e la loro importanza per la vostra attività online?

Oggigiorno è impensabile essere presenti sul web senza dedicarsi all’ottimizzazione della propria posizione SEO. Ovviamente, l’imprenditore che punta a raggiungere un pubblico che sia il più vasto possibile non può affidarsi esclusivamente alle proprie frammentarie o superficiali conoscenze in materia di posizionamento sui motori di ricerca. A tale scopo si rende quindi necessario l’intervento di una agenzia SEO che sia in grado di ascoltare il cliente, interpretare le sue richieste e promuovere l’attività online nel modo più efficace possibile. Ma come funziona il mondo delle agenzie SEO? Qual è il loro compito e la loro importanza per la vostra attività online?

A cosa serve un’agenzia SEO?

In molti pensano che il ruolo di una agenzia SEO sia essenzialmente quello di realizzare siti internet. Se da una parte è vero che questo rientra tra i servizi generalmente offerti, dall’altra è anche vero che c’è molto, molto di più. La messa a punto di un sito internet fatto su misura sulle esigenze del cliente è senza ombra di dubbio il punto di partenza fondamentale per avviare un’attività online di successo, ma non basta.

Ciò che davvero fa la differenza, sul lungo termine, è il modo in cui il sito internet della vostra attività online verrà rilevato, e quindi posizionato, all’interno dei vari motori di ricerca come Google. In base alla qualità del SEO del vostro sito internet, infatti, ne dipende la facilità con cui i potenziali clienti riusciranno a reperirvi. Di conseguenza, una maggiore visibilità equivale direttamente a profitti più alti e a una rete di clienti più vasta.

Grazie alle conoscenze tecniche dell’agenzia SEO è infatti possibile scegliere la strategia migliore e più in linea con i trend attuali. Va da sé che non è possibile impiegare lo stesso approccio per attività diverse con target e obiettivi diversi. Per questo motivo, nella scelta della agenzia SEO cui rivolgervi, è importante che vi accertiate che la natura della vostra attività e gli obiettivi che intendete raggiungere siano chiari, comprensibili e fattibili.

A questo scopo è importante affidarsi ad agenzie SEO che offrano una consulenza approfondita e che vi illustrino passo passo cosa e come fare per ottimizzare la vostra posizione sui motori di ricerca e come muovervi sui social.

Come opera l’agenzia SEO

Abbiamo già visto come sussistano diversi aspetti e ambiti di azione e come il fine ultimo sia quello di accompagnare al cliente verso la visibilità auspicata. Per fare ciò, il primo passo è quello di creare un sito web che corrisponda e che rispecchi la mission aziendale. Se il sito è già esistente, sarà necessaria una sua analisi in modo da verificare l’attuale posizionamento. In questa fase vengono analizzati i punti deboli e quelli di forza.

Gli elementi che concorrono al successo di un sito internet sono più di 200: efficacia e qualità dei contenuti, responsività, sicurezza, utilizzo corretto delle parole chiave, errori del codice, testi, velocità di caricamento, backlink e così via. Sulla base dei dati raccolti, si studia una strategia SEO su cui lavorare per ottimizzare il sito e quindi il suo posizionamento. A tale scopo sono impiegati dei SEO tools specifici il cui utilizzo sarà continuo nel tempo per assicurare un risultato e un successo durevole e consolidato.