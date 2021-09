Il trend del mercato immobiliare dopo il covid Nel corso del 2020 era difficile fare delle previsioni circa l'andamento del mercato immobiliare

Come sta andando il mercato immobiliare? In che modo il Covid ne ha influenzato l'andamento? Queste sono domande che è lecito porsi e che finalmente stanno iniziando a trovare delle risposte certe, supportate da dati e studi ben precisi. Se infatti nel corso del 2020 era difficile fare delle previsioni circa l'andamento del mercato immobiliare, oggi la situazione appare decisamente più chiara. Vediamo allora nel dettaglio quali sono i trend del momento, secondo quanto riportato dalle ultime analisi effettuate dal gruppo Tecnocasa.

Mercato immobiliare: compravendite in aumento nel 2021

Un primo dato interessante che emerge dalle analisi effettuate dal gruppo Tecnocasa riguarda il numero delle compravendite, che continuano a seguire un trend positivo nel 2021. Nel corso del primo trimestre infatti sono aumentate del 73,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando per colpa del lockdown l'intero settore immobiliare si presentava sostanzialmente bloccato.

Bisogna tuttavia evidenziare che anche effettuando un confronto con il 2019 le compravendite immobiliari nel 2021 registrano un trend positivo. Il settore dunque sta andando molto bene e gli italiani non hanno sicuramente rinunciato all'acquisto di una nuova casa.

Compravendite maggiori nelle grandi città

In controtendenza rispetto ad alcune delle previsioni che erano state effettuate in piena pandemia, va segnalato anche che rimangono le grandi città al centro dell'interesse degli acquirenti. In particolare, nel 2021 il maggior incremento delle compravendite si è registrato a Palermo, con un +70,3%, Napoli, con un +67,1% e Genova, con un +65,7%. Un trend molto positivo comunque ha interessato anche Roma, Torino e Bari.

Il trilocale è la tipologia di appartamento più richiesta

Per quanto riguarda la tipologia di appartamento più richiesta dagli italiani nell'ultimo anno, troviamo ancora una volta il trilocale dunque il trend da questo punto di vista non è cambiato. Di certo il lockdown ha influito in parte, spingendo anche gli indecisi a cercare immobili di più ampia metratura, dotati di una stanza extra da dedicare allo studio o al lavoro in smart working.

Nella maggior parte delle città italiane dunque il trend è questo, ma bisogna segnalare che fa eccezione Milano, in cui la tipologia di immobile più richiesta rimane invece il bilocale. Si tratta di una tendenza che può essere imputata anche al prezzo medio delle case, che rimane piuttosto elevato nella città della Madonnina, così come alla perdita di interesse nei confronti del monolocale, ritenuto ormai troppo limitante.

Cala l'offerta di monolocali in tutte le città italiane

Un altro trend da segnalare, sempre imputabile in parte alla pandemia e al lockdown del 2020, è il calo dell'offerta sul mercato immobiliare di monolocali. D'altronde, gli stessi investitori non stanno più mostrando interesse nei confronti di tale tipologia di appartamento, sempre meno richiesta. Al contrario, si registra un aumento dell'offerta per quanto riguarda bilocali, trilocali e quadrilocali che si riescono a vendere con relativa semplicità.

D'altronde è ormai piuttosto chiaro: molte famiglie hanno compreso l'importanza della casa e hanno rivalutato le proprie esigenze durante il lockdown. Avere uno spazio superiore a disposizione, ma anche solo una stanza in più, può fare la vera differenza oggi.