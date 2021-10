Quando serve un ADSL test e di quali tool (online, gratuiti) fidarsi di più Cosa dice uno speed test ADSL, quando effettuarlo e come

Non è ormai difficile imbattersi in siti e servizi online che permettono di effettuare il test velocità ADSL. Quello che proveremo a fare di seguito, così, è capire quando e perché serve davvero uno speed test ADSL e come farlo velocemente, in tutta facilità, ma ottenendo allo stesso tempo risultati che siano quanto più possibile attendibili.

Cosa dice uno speed test ADSL, quando effettuarlo e come

Come suggerisce lo stesso nome, il test velocità adsl serve a verificare la velocità della propria connessione a Internet o, a voler essere più precisi e se si tratta di test adsl completi, le due velocità in download e in upload, il ping o tempo di latenza e un valore detto “jitter” che rende conto della (buona, se inferiore a 20ms) qualità della connessione.

Già quanto detto fin qua dovrebbe bastare a rendersi conto di quando può essere utile effettuare un test della velocità dell’ADSL: quando si hanno problemi di connessione a Internet, i PC o gli altri dispositivi collegati all’ADSL domestica risultano lenti nel caricamento delle pagine o non riescono a identificare la Rete, il Wi-Fi non funziona o se si prova a raggiungere un sito o dei servizi online viene restituito un messaggio di errore inerente appunto a problemi di connessione. L’ADSL test aiuta a capire cosa non va e, soprattutto, se è effettivamente un problema della linea Internet e per il quale si può contattare e chiedere assistenza al proprio fornitore o se si tratta, invece, di incidenti di altro tipo (come interferenze tra impianti, malfunzionamenti del device o device ormai obsoleti, problemi software, eccetera) che comunque incidono con le prestazioni dell’ADSL. Dal canto loro, quando chiudono un contratto ADSL, i gestori telefonici sono obbligati a dichiarare una velocità massima di connessione e, soprattutto, una velocità minima garantita: se ci si accorge che l’ultima non è rispettata, e uno speed test ADSL è il modo più semplice per farlo, da clienti si può fare reclamo e si è legittimati a chiedere il recesso per giusta causa dal contratto o abbonamento, tanto che l’Autorità Garante ha messo a punto uno strumento ad hoc per questo tipo di test ADSL.

Come già si accennava in apertura, del resto, non è difficile imbattersi oggi in tool per il test della velocità ADSL. Sono nella maggior parte dei casi tool gratuiti e semplici da usare (all’utente è chiesto in genere solo di cliccare sul bottone di avvio del test) e che promettono risultati affidabili a patto di prendere pochi semplici accorgimenti come lasciare un solo dispositivo attaccato alla rete, avvicinarsi quanto più possibile al modem o attaccare il PC via cavo se possibile. Tra i migliori test ADSL, e più utili soprattutto per il tipo di risultati che offrono, ci sono però quelli di servizi come SOSutenze: il portale è di fatto un comparatore di gestori e offerte per le utenze domestiche e nel misurare la velocità della propria ADSL segnala anche quanto si potrebbe risparmiare in bolletta optando per altri fornitori, se ci sono e quali sono pacchetti più adatti e più convenienti a seconda delle proprie esigenze e dell’uso che si fa della Rete per lavoro, per ragioni di studio, eccetera o piccoli tips pratici per migliorare le prestazioni della propria connessione a Internet.