Calo termico in arrivo al centro sud con ventilazione a tratti sostenuta Mezzo metro di pioggia in solo 6 ore in Liguria e il maltempo punta ora al resto d'Italia

di Gianni Vigoroso

Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com: “piogge record quelle che stanno interessando la Liguria, dove nel savonese sono caduti quasi 500 litri di pioggia in solo 6 ore. Il maltempo, purtroppo, proseguirà e investirà tutta la Penisola...