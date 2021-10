Aumentare il fatturato grazie alle campagne pubblicitarie su Facebook Come ottenere risultati concreti con Facebook Ads

Per incrementare il fatturato del proprio business è fondamentale gestire in modo corretto le campagne pubblicitarie, utilizzando al meglio strumenti di advertising online come Facebook Ads e le soluzioni proposte dalle altre piattaforme come Instagram e LinkedIn.

Le Social Ads consentono di ottenere un flusso continuo di potenziali clienti in target, aiutano a costruire la reputazione online dell’azienda e raccogliere dati preziosi per ottimizzare la propria Digital Strategy.

Allo stesso tempo, creare campagne performanti sui social network non è facile, in quanto serve un’accurata pianificazione della strategia di promozione online attraverso le pagine social aziendali.

Inoltre, è essenziale la costruzione di un’infrastruttura digitale omnicanale, tramite la quale intercettare il traffico in ingresso e sfruttarlo appieno per aumentare il tasso di conversione, puntando al massimo ritorno possibile sull’investimento con vantaggi significativi per il ROI e i profitti.

L’ecosistema di Facebook Ads, in particolare, rappresenta un meccanismo potenzialmente molto proficuo per tantissime imprese e professionisti, poiché permette di raggiungere target specifici di utenti in maniera piuttosto precisa.

Le prestazioni però dipendono dalla strategia adottata per la realizzazione, il coordinamento e il monitoraggio delle Social Ads, un processo complesso che richiedere l’assistenza di professionisti qualificati nell’online marketing e nella pubblicità sui social network.

Come scegliere i professionisti giusti per la gestione delle campagne Facebook

In questo campo bisogna prestare attenzione alle credenziali di aziende e professionisti, affidandosi soltanto ad esperti realmente qualificati e capaci di mostrare casi studio di successo come prova del valore che sono in grado di fornire per la crescita del proprio business.

Una delle certificazioni più importanti in questo ambito è Facebook Blueprint - Media Buying Professional, un attestato rilasciato da Facebook a chi possiede competenze solide e comprovate nella costruzione e gestione di campagne pubblicitarie su Facebook, Instagram e Messenger.

In Italia è possibile rivolgersi ad agenzie specializzate come I’m Evolution, che mette a disposizione servizi professionali di ottimizzazione delle campagne pubblicitarie su Facebook, vantando una serie di certificazioni di altissimo livello nell’ambito dell’advertising sui social e sui motori di ricerca.

La scelta di un’agenzia altamente qualificata nell'attività di Social Ads permette di creare strategie di social advertising efficaci, per raggiungere in modo efficiente il proprio target e mettere a disposizione del business nuove opportunità di crescita.

Una collaborazione con l’agenzia giusta non solo aiuta a lanciare annunci vincenti sulle piattaforme social come Facebook e Instagram, ma permette di risolvere eventuali problemi con le campagne tramite servizi di consulenza professionali, oppure di sviluppare internamente il know-how necessario per la gestione della pubblicità sui social network.

Come ottenere risultati concreti con Facebook Ads

Come sottolineato anche dagli specialisti di I’m Evolution, è indispensabile progettare attività di promozione sui social definendo obiettivi misurabili e specifici.

Nel dettaglio, è necessario iniziare con l’analisi della concorrenza, del settore di riferimento e degli utenti in target, allo scopo di acquisire dai big data online informazioni essenziali per la creazione di campagne pubblicitarie ad hoc attraverso il social advertising.

Dopodiché, è fondamentale lo sviluppo di post e contenuti promozionali adatti ai risultati che si vogliono raggiungere, con un corretto set-up di Facebook Ads per essere certi di mostrare gli annunci alle persone giuste nel momento più opportuno.

L’operazione è abbastanza delicata e richiede molta esperienza nel campo del Social Ads, in quanto bisogna sapere utilizzare gli strumenti forniti dalle piattaforme stesse, alcuni tool esterni indispensabili per i professionisti della pubblicità sui social network e possedere competenze adeguate nella data analysis.

Anche a livello tecnico le campagne Facebook devono essere perfettamente configurate, tenendo conto di tutti gli aspetti che possono contribuire al successo della pubblicità online sui social.

Una fase cruciale è la realizzazione di test, con i quali individuare le soluzioni più promettenti in grado di offrire un ROI potenziale più elevato. Ciò permette di non sprecare risorse preziose, scegliendo durante la fase preliminare gli annunci capaci di assicurare le migliori performance per aumentare l’efficacia degli investimenti pubblicitari su Facebook e le altre piattaforme.