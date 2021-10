Noleggio a lungo termine: quali sono i costi Il noleggio a lungo termine è vantaggioso da un punto di vista economico ma non solo

Il noleggio a lungo termine è uno dei trend più interessanti del mercato dei motori degli ultimi anni. I motivi sono diversi e vanno ricercati nella qualità del servizio, che prevede tempi più lunghi di quelli del classico noleggio, più precisamente dai 24 ai 60 mesi, rivelandosi un’opzione alternativa a quella dell’acquisto della vettura.

Comprare un’auto è una scelta da valutare attentamente, dal momento che comporta un investimento importante, non solo all’inizio ma per tutta la durata del mezzo. L’assicurazione è, secondo le statistiche, una delle spese che maggiormente incidono sul bilancio interno delle famiglie italiane. A cui è necessario aggiungere le spese di manutenzione, il bollo auto e tutti quei costi imprevisti che chi ha un’automobile sa che possono capitare.

Il noleggio a lungo termine presenta soluzioni efficaci da questo punto di vista, essendo tali costi compresi nel pagamento di un canone mensile “all inclusive”. Ogni società di noleggio ha termini e condizioni precise, facilmente consultabili online. Tra queste particolarmente interessanti le soluzioni di noleggio lungo termine offerte da GOcar, anche dal punto di vista delle spese da sostenere.

Noleggio a lungo termine: come funziona

Come abbiamo accennato si tratta di una forma di contratto dove la persona, a fronte di un pagamento attraverso rate mensili ha a disposizione la vettura per un tempo che va dai 24 ai 60 mesi, con le spese di gestione già incluse. In questo modo ci sono più scadenze a cui pensare né un ampio numero di interlocutori con cui interfacciarsi, pratica di cui si occupa la società che fornisce il noleggio a lungo termine.

L’importo del canone è diverso a seconda dell’auto scelta. Il noleggio a lungo termine presenta un’ampia gamma di modelli di ultima generazione, dai SUV, una delle soluzioni più ricercate negli ultimi anni, alle supercar fino alle auto ibride e pure electric, entrambe di tendenza.

I costi del noleggio a lungo termine

Diversamente dalla procedura di acquisto dell’auto, il noleggio a lungo termine ha un solo costo: il canone mensile. Nient’altro. L’importo è alla portata di tutti, privati, aziende e possessori di partita IVA. Questi ultimi, inoltre, possono disporre del trattamento fiscale previsto dal noleggio a lungo termine, detraendo l’IVA, con un risparmio ulteriore di non poco conto.

Anche per le aziende il noleggio a lungo termine si rivela un’opzione vantaggiosa, dal momento che il numero di auto, di buon livello, di cui hanno bisogno per i propri dipendenti è generalmente piuttosto importante.

Gli altri benefici sono:

- Minore esposizione finanziaria per la persona.

- Risparmio di tempo.

- Zero imprevisti.

- Meno pensieri alla guida.

- Non ci sono i rischi finanziari legati alle operazioni di rivendita della vettura.

- Pianificazione totale delle spese da sostenere.

Se state pensando di cambiare la vostra auto oppure di acquistarne una nuova, anche per un neopatentato, il noleggio a lungo termine si rivela una sicurezza sotto tutti i punti di vista. Una formula dove i costi sono inclusi fin dall’inizio.