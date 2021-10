Speranza, fiducia in Ema dopo stop Moderna da 2 Paesi Ue Lo ha detto il ministro della Salute rispondendo sulla decisione da parte di due Paesi

"Io penso che ci sia bisogno di molto più coordinamento e che dobbiamo fidarci delle autorità internazionali, a partire dall'Ema che è la nostra agenzia di riferimento e che ha espresso giudizi molto netti sulla materia e quindi ci adeguiamo". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, rispondendo ai cronisti sulla decisione da parte di due Paesi, Danimarca (per gli under 18) e Svezia (per gli under 30), di sospendere il vaccino Moderna.