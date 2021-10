Saporideisassi.it: lo store digitale delle prelibatezze italiane DOC La bottega online che rende più semplice acquistare assolute squisitezze nazionali e internazionali

Sapori dei Sassi è la bottega online che rende più semplice approfittare di assolute squisitezze del panorama enogastronomico del nostro Paese, ma anche eccellenze internazionali. Dai cesti natalizi personalizzabili ai salumi, passando per conserve alimentari, distillati, liquori, pasta artigianale e altro ancora. Un trionfo di nuance di sapori irresistibili, come rivelano le oltre 1.900 recensioni dei clienti certificate da Feedaty.

La scelta degli articoli che compongono il catalogo è il risultato dell’impegno espresso dai titolari dell’azienda Giuseppe e Angela, che hanno voluto privilegiare l’esclusività di sapori destinati ai palati più raffinati. L’attenzione riguarda la qualità delle materie prime e i processi di lavorazione.

Bastano pochi istanti per completare un ordine ricco di tipicità del nostro Paese, con specifico riferimento al Sud. La varietà di legumi, salumi, formaggi, vini, tipi di miele deriva le sue peculiarità dai micro-climi delle aree coinvolte. Nello spazio di pochi click si possono acquistare differenti tipologie di caciocavallo, formaggio pecorino, formaggi di capra con varie speziature, soppressata, 'Nduja di Spilinga in budello, Salsiccia Lucanica piccante.

Ma le eccellenze in cui si articola il catalogo includono anche panettoni Fiasconaro online (azienda pionieristica nel settore della pasticceria artigianale italiana) e altri panettoni artigianali, come ad esempio l’intero catalogo dei prodotti della celebre pasticceria Sal De Riso. Sono bontà realizzate nello stabilimento artigianale della costa d'Amalfi. Articoli che riflettono le tipicità della costiera sorrentina e in genere della Campania.

Incontriamo inoltre farine speciali, cesti natalizi gastronomici pregiati (con possibilità di personalizzazione), fagioli di Sarconi IGP e molto altro. Sì, perché Sapori dei Sassi permette anche di acquistare raffinatezze internazionali.

Saporideisassi.it fornisce infatti una vasta selezione di distillati e superalcolici nazionali e internazionali, quali whisky, rum, grappe e cognac delle migliori distillerie. Tra queste troviamo Ardbeg, Lagavulin, Macallan e le italiane Berta e Sibona. Decine di prelibatezze in saldo sono raccolte nella sezione “Offerte”.

Non mancano neppure prodotti per gustare al meglio gli attimi dedicati al dessert, si possono acquistare bontà come il Vincotto. Complessivamente sono in catalogo oltre 1.000 articoli, inviati a casa del cliente con spedizioni che sfruttano scatole riciclate. Una speciale attenzione che rivela la sensibilità verso il rispetto dell’ambiente.

La consegna è gratuita per gli ordini di oltre 89 euro, mentre per qualunque dubbio è attivo un pratico servizio di assistenza, accessibile anche via WhatsApp. Ogni transazione poi è al sicuro grazie al certificato SSL e modalità di pagamento più che affidabili, tra le quali figura PayPal.