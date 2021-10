Green Pass: Gentiloni, non sminuire violenze squadriste "E' da questa bassa marea che emergono violenze squadriste come ieri a Roma".

L'onda sovranista "si sta ritirando in Europa. E' da questa bassa marea che emergono violenze squadriste come ieri a Roma. Guai a sottovalutarle: tolleranza zero verso chi aggredisce il sindacato e le forze dell'ordine. Ma le sfide che possono svelare la fragilita' delle nostre democrazie vanno al di la' dello squadrismo del sabato sera".

E' franco e diretto Paolo Gentiloni, commissario per l'Economia dell'Ue. I populisti e i sovranisti, secondo lui, "sono stati molto spiazzati dalla crisi Covid "perche' ha messo al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica la fiducia nella scienza, l'importanza del welfare e della risposta dello Stato, la competenza, la collaborazione internazionale. Un elenco di questioni e di priorita' che certamente non e' nella loro agenda".