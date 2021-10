No Green Pass, sabato manifestazione antifascista Cgil-Cisl-Uil Landini Sbarra e Bombardieri: assalto a sindacato attacco a democrazia Roma

"Cgil, Cisl e Uil organizzeranno sabato 16 ottobre a Roma una grande manifestazione nazionale e antifascista per il lavoro e la democrazia". E' quanto si legge in una nota congiunta dei segretari generali delle tre Confederazioni sindacali Cgil Cisl e Uil Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pier Paolo Bombardieri.

"L'assalto squadrista alla sede nazionale della Cgil - aggiungono i tre leader sindacali - è un attacco a tutto il sindacato confederale italiano, al mondo del lavoro e alla nostra democrazia. Chiediamo che le organizzazioni neofasciste e neonaziste siano messe nelle condizioni di non nuocere sciogliendole per legge". "E' il momento - concludono Landini, Sbarra e Bombardieri - di affermare e realizzare i principi e i valori della nostra Costituzione. Invitiamo, pertanto, tutti i cittadini e le forze sane e democratiche del Paese a mobilitarsi e a scendere in piazza sabato prossimo".

Intanto, è di quattro persone arrestate il bilancio dopo gli scontri e le violenze nel corso della manifestazione no green pass a Roma. Secondo quanto precisano fonti della questura, sono in corso indagini per individuare altre responsabilità in capo agli altri soggetti fermati, fra cui il leader di Forza Nuova Castellino, sorvegliato speciale che ha violato numerose prescrizioni.

Alcuni appartenenti delle forze di polizia sono rimasti feriti in occasione degli scontri: numerose le persone fermate e identificate nei cui riguardi sono in atto valutazioni sulla loro posizione.