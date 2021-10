Salute mentale, Mattarella: "Potenziare i servizi di qualità" "Oggi più che mai è importante rafforzare una consapevolezza: non rimandare la cura dei più deboli"

"La Giornata Mondiale della Salute Mentale si celebra sin dal 1992 e costituisce un appuntamento particolarmente importante poiche' i disturbi mentali vengono vissuti ancora oggi come un distintivo sociale. Il tema che quest'anno e' stato scelto, 'Salute mentale per tutti: facciamola diventare realta'', e' proprio finalizzato a diffondere una maggiore conoscenza e sensibilizzazione sul tema". Lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "La pandemia, sconvolgendo la nostra quotidianita' in pochissimo tempo, ha purtroppo messo in luce grandi fragilita', soprattutto nelle fasce piu' vulnerabili della popolazione, ma, nello stesso tempo, ha reso tutti noi consapevoli che insieme si possono e, soprattutto, si devono superare le barriere del pregiudizio e della discriminazione, creando una reale inclusione, in armonia con i principi sanciti dalla nostra Carta costituzionale.

E' essenziale tenere sempre alta l'attenzione su tutti quei fattori che possono determinare disparita' di trattamento per quanti soffrono di patologie mentali. E' dunque importante potenziare i servizi di salute mentale di qualita' a tutti i livelli, lavorare sulla prevenzione e sul supporto ai malati, ma anche alle famiglie, che vanno sostenute per affrontare, non da sole, la profonda condizione di difficolta' e disagio in cui si trovano. Il nostro Paese deve continuare ad essere l'esempio virtuoso da seguire che e' stato in questo ultimo mezzo secolo.

Oggi piu' che mai e' importante rafforzare una consapevolezza: non rimandare l'impegno verso la cura dei piu' deboli".

(ITALPRESS).