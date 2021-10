Offerte Luce Green e non solo: l’impegno di A2A Energia per un mondo sostenibile A2A Energia: il secondo produttore nazionale vanta un mix fortemente orientato alle rinnovabili

I fornitori di energia elettrica stanno assumendo un ruolo sempre più importante negli ultimi anni sul fronte della sostenibilità ambientale. Alcuni in particolare si preoccupano di tale aspetto, attingendo da fonti rinnovabili in modo da permettere ai propri utenti di utilizzare energia green e promuovendo anche altre iniziative per ridurre l’impatto sull’ambiente. In Italia, un grande esempio in tal senso è costituito da A2A Energia: il secondo produttore nazionale vanta infatti un mix fortemente orientato alle rinnovabili, da cui proviene il 36% dell’energia totale generata. Non solo però, perché l’impegno di A2A Energia sul fronte della sostenibilità ambientale si concretizza anche sotto altre forme: sono infatti diverse le iniziative portate avanti in tal senso. Scopriamole insieme.

Offerte Luce 100% Green A2A Energia

A2A Energia propone anche agli utenti domestici moltissime offerte energia elettrica Green, identificate tutte dal marchio “100% Green A2A”. Scegliendo dunque un contratto con questo fornitore, si compie un gesto concreto per tutelare l’ambiente ed il futuro del pianeta, evitando di utilizzare energia prodotta da fonti che non siano rinnovabili. Le offerte Green di A2A Energia sono moltissime e riescono ad assecondare qualsiasi esigenza, sia per quanto riguarda le tariffe che gli eventuali servizi aggiuntivi. È possibile trovarle tutte sul sito ufficiale e sottoscrivere direttamente online un contratto di fornitura per sposare una filosofia che guarda al futuro e alla sostenibilità.

Bollett@mail: per ridurre il consumo di carta

A2A Energia offre gratuitamente a tutti i propri clienti il servizio Bollett@mail, che permette di ricevere le bollette direttamente sulla propria casella di posta elettronica anziché in modo tradizionale. Anche questa è un’iniziativa che guarda alla sostenibilità ambientale, in quanto consente di ridurre in modo significativo l’impiego della carta e quindi di tutelare le foreste, polmoni verdi del nostro Pianeta, dal fenomeno del disboscamento. Un gesto concreto che tutti gli utenti possono scegliere di compiere per sposare una filosofia green.

La Foresta di A2A Energia

Un’altra iniziativa portata avanti da questo fornitore è la Foresta di A2A Energia, che consente a tutti gli utenti interessati, mediante un piccolo contributo in bolletta, di adottare un albero nelle foreste del Kenya e contribuire in tal modo da ricostruire uno dei polmoni verdi più importanti del Pianeta. Ognuno può in sostanza adottare un albero, compiendo nel proprio piccolo un gesto concreto per un futuro migliore. Questa iniziativa è portata avanti da A2A Energia in collaborazione con Treedom e sul sito ufficiale dell’ente è possibile seguire in ogni momento la storia del proprio albero.

CLIMA2A: condizionatore ad alta efficienza al 50% in meno

Infine, grazie all’iniziativa CLIMA2A i clienti A2A Energia hanno la possibilità di acquistare un condizionatore Samsung ad alta efficienza pagandolo il 50% in meno grazie alla cessione del credito. Il fornitore offre inoltre un sopralluogo gratuito e l’installazione dell’apparecchio presso l’abitazione: un pacchetto tutto compreso dunque, che consente di ottenere un vantaggio innegabile in termini di qualità della vita e nel contempo di adottare una soluzione più green e sostenibile. Tutti i condizionatori previsti nell’offerta sono infatti di classe A++ e A+++.