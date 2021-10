Su Sectornolimits.com opzione Click&Collect, regali sicuri e 3 anni di garanzia Garantito il reso fino a 30 giorni dopo l’acquisto e spedizione gratuita per ordini di almeno 39 €

Sfide che hanno portato a record decisi da prestazioni importanti e indimenticabili. Sono quelle che da sempre accompagnano l’identità di Sector No Limits, sintesi tra pura tecnologia, design italiano e materiali indistruttibili. Il brand, che interpreta un autentico stile di vita per chi ama mettersi alla prova e vivere a contatto con la natura, rende accessibili le sue collezioni di orologi e gioielli su www.sectornolimits.com. Lo store digitale assicura tre anni di garanzia (esclusi gli orologi digitali), possibilità di ritiro in negozio, reso gratuito e altre prerogative che rendono ancora più vantaggioso l’acquisto online.

I valori che da sempre caratterizzano Sector No Limits sono indistruttibilità, innovazione, precisione, performance, sport e design italiano. Il brand è infatti legato alle performance di atleti che hanno stabilito nuovi record.

È così che Sector No Limits è iscritta nell’immaginario comune come una sintesi vincente tra qualità tecniche dei prodotti e prestazioni di uomini che hanno saputo misurarsi con sé stessi. Non si tratta di un marchio che interpreta solo dei valori sportivi, ma rappresenta un autentico stile di vita per quanti amano mettersi alla prova.

La scelta del prodotto che meglio risponde alle proprie esigenze è facile sull’e-shop, grazie a un’interfaccia di navigazione improntata alla semplicità, con filtri che riguardano fascia di prezzo, categorie, funzioni, collezioni, novità e altro ancora.

Al cliente vengono messe a disposizione tante alternative. Tra queste incontriamo orologi per uomo, donna e unisex (come ADV2500, EX-29, 16.5 SOLAR ENERGY, 450, solo per citarne alcuni), inclusi orologi smartwatch donna, bracciali, anelli, collane e orologi digitali. Ci sono poi idee regalo per ogni occasione speciale: comunioni, cresime, lauree, regali aziendali, cadeau per lui e per lei.

Ma a rendere vantaggiosa la proposta sono anche le ulteriori condizioni d’acquisto, come la possibilità del ritiro in store. Questo permette di risparmiare sulla spedizione, potendo approfittare del ritiro in uno degli oltre 200 negozi abilitati.

Quanto ai prodotti acquistati (online o in negozio) è garantito il reso fino a 30 giorni dopo l’acquisto. La spedizione è gratuita per ordini di almeno 39 euro.

Con www.sectornolimits.com è quindi ancora più semplice approfittare dei valori di Sector No Limits: indistruttibilità, design italiano e amore per le sfide che da sempre caratterizzano il marchio.