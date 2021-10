Come è stata sviluppata la personalità di Amazon in relazione al pubblico Bezos vuole rendere gli utenti consapevoli che le loro aziende sono le migliori

Amazon è un gigante digitale il cui marchio è incentrato sulla competenza, la professionalità e le esigenze del cliente. I servizi che forniscono girano intorno alla consegna, al merchandising, all'innovazione tecnologica e alla pubblicità automatica. Bezos vuole rendere gli utenti consapevoli che le loro aziende sono le migliori e potrebbero risolvere ogni problema, questo significa che gli e-retailer capiscono i bisogni dei consumatori attraverso l'analisi dei rapporti, indirizzando i consumatori in base alle loro preferenze. Usando il modello internazionale di comunicazione secondo uno studio riportato dalla Liverpool Jhon Morees University, ci sono due differenze principali tra i marchi di successo come Amazon ed il resto dei brand.



In termini di fonti elettroniche, Amazon influenza il comportamento dei consumatori usando la pubblicità digitale, l'e-mail marketing e le applicazioni mobili. Hanno anche il servizio clienti automatico che aiuta gli utenti a rispondere ad ogni singola domanda che possono avere. Amazon mantiene rilevante il marchio attraverso la de-differenziazione come le promozioni di vendita convenienti, le opportunità di lavoro e l'efficienza del servizio; e il vantaggio competitivo è dato dal marketing nel mondo digitale. Anticipando o seguendo le preferenze dei clienti attraverso il "sistema di spedizione anticipata dei pacchetti" Bezos cita "ciò che vogliono, prima che lo vogliate". In questo modo, la merce viene posizionata nel modo migliore per catturare l'attenzione delle persone ed essere automaticamente pronta per loro. Inoltre, l'uso dei social media sta aiutando la crescita della consapevolezza del marchio, mostrando le caratteristiche dei prodotti o servizi e i costi.



Inoltre, Amazon include i fashion blogger per promuovere attività per guadagnare l'attenzione dei clienti all'interno del mercato, questo significa che i PR possono lavorare per Amazon e sentirsi parte dell'azienda. Per esempio, di recente, un’azienda che include la vendita di banchi frigo ha promosso il loro stock tramite Amazon, incrementando le loro vendite del 70%. Molto spesso, sono i piccoli dettagli a fare la differenza. Fino a qualche anno si credeva impossibile avere un marketplace con tutti i prodotti o servizi disponibili, “dalla A alla Z”, in realtà ad oggi Amazon è lo store digitale più grande al mondo con una crescita esponenziale che sembra non fermarsi più.