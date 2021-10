Economia: vantaggi e rischi di investire in Bitcoin Sempre più persone sono interessate ad effettuare un investimento in Bitcoin

Con il passare degli anni sono sempre più le persone interessate ad effettuare un investimento in Bitcoin. Bisogna specificare che si tratta di un investimento ad alto rischio che può causare sia dei guadagni importanti sia delle perdite significative. Per questo motivo è molto importante approfondire l'argomento prima di investire il proprio denaro.

Che cos'è Bitcoin?

Il Bitcoin, probabilmente, è la moneta virtuale più famosa al mondo. Nato nel 2009 dalla misteriosa figura Satoshi Nakamoto, il Bitcoin ha lo scopo di gestire i pagamenti in maniera trasparente e lineare. Il tutto viene fatto attraverso una piattaforma digitale che gestisce dei blocchi di transizione.

Insomma, si tratta di una criptovaluta che ha come obiettivo quello di rendere il mercato decentralizzato, evitando di dover pagare delle salate commissioni alle banche per effettuare trasferimenti di denaro.

Visto che si tratta di un metodo di pagamento innovativo, il Bitcoin è diventando un metodo di investimento che ha attirato l'attenzione sia dei traders più esperti sia dei piccoli investitori.

Quali sono i vantaggi di investire in Bitcoin?

Uno dei vantaggi principali nell'investimento in Bitcoin è che tale sistema non prevede alcuna autorità centralizzata che richiede delle commissioni per effettuare dei movimenti economici.

Trattandosi di una criptovaluta globale, non sono previsti costi relativi ai tassi di cambio. Inoltre, si ha la possibilità di effettuare investimenti di qualsiasi cifra; questo motivo spinge numerosi piccoli investitori ad effettuare investimenti in Bitcoin.

Attraverso le varie app e piattaforme di trading online presenti sul web si ha la possibilità di monitorare i propri investimenti in qualsiasi momento, infatti basta possedere un qualsiasi dispositivo elettronico con connessione ad internet.

Uno degli aspetti più positivi dei Bitcoin riguarda la sua trasparenza: è possibile vedere tutte le transazioni svolte tramite un registro pubblico che è costantemente visionabile da parte di tutti gli utenti.

Il Bitcoin risulta essere una delle criptovalute più affidabili, in quanto possiede una protezione contro l'inflazione avendo un limite di offerta che si attesta a 21 milioni di monete. Inoltre, tale criptovaluta nell'ultimo decennio ha avuto il sostegno di importanti investitori, facendo in modo da rafforzare la propria posizione.

Quali sono gli svantaggi di investire in Bitcoin?

Come già accennato in precedenza, tale investimento è da considerarsi ad alto rischio. Infatti, il valore della moneta varia in base alla domanda e all'offerta. Vale a dire che nel corso di poco tempo si possono avere tanto delle gravi perdite quanto dei guadagni sostanziali.

Per tale motivo, gli esperti del settore sostengono che è essenziale effettuare un investimento a lungo termine per avere dei risultati economici importanti. Inoltre, il sistema per effettuare i trasferimenti è molto lento, tanto che in alcune occasioni possono volerci anche più di 10 minuti.

Per investire in criptovalute è bene affidarsi a piattaforme serie ed esperte, evitando di cadere in una delle tante truffe presenti sul web. Ad esempio, almeno in una fase iniziale meglio evitare piattaforme di trading online come bitcoin profit o quelle dedicate al social trading. Per chi è alle prime armi sarebbe più il caso di informarsi come ad esempio leggere recensioni specifiche sulle piattaforme.