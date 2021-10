Gli strumenti del trading online: il sistema "social" e "copy" Sempre più persone cercano di avvicinarsi a questo settore e conoscerlo in maniera approfondita

Sicuramente avrai già sentito parlare del portale e avrai letto recensioni su eToro. Questo sito è uno dei più famosi e autorevoli nel campo del trading online e all’interno tutti gli utenti hanno modo di approfondire come si deve l’argomento adottando quei sistemi che si chiamano “social trading” e “copy trading”.

Nel corso degli ultimi anni, il trading online non è solamente diventato una moda, per cui sempre più persone cercano di avvicinarsi a questo settore e conoscerlo in maniera approfondita, ma persino una reale possibilità di guadagno per i più coraggiosi.

Chiunque ha la possibilità di imparare questo mestiere: basta avere un computer, una connessione a internet e naturalmente qualche soldo da investire nell’impresa.

Prima di avventurarsi oltre e di parlare di tutti i sistemi che potresti utilizzare nei vari portali come eToro, è importante fare un breve chiarimento su cosa sia in effetti il trading online e come funziona.

Nulla di troppo complicato. In poche parole, fare trading vuol dire investire soldi. E quando i soldi vengono investiti, questi sono sostanzialmente dati a dei progetti, prodotti o servizi, che nel corso del tempo, se crescono di valore, fanno aumentare la tua ricchezza di base.

Quando entri a far parte della community di un portale che si occupa di trading online, il sito ti indirizza immediatamente a delle guide. Il primo passo è quindi l’informazione: devi acquisire le nozioni di base per riuscire a barcamenarti in questo mondo finanziario.

Il secondo passo è quello di creare un wallet digitale. Il wallet è, come dice la parola stessa, un portafogli nel quale metti i tuoi risparmi, o almeno quelli che intendi utilizzare per gli investimenti e provare a far crescere.

Non devi per forza utilizzare subito e in un unico progetto tutti i soldi contenuti nel tuo wallet. Anzi, devi provare a essere piuttosto meticoloso e uno dei migliori consigli che possiamo offrirti (ma che ti daranno sicuramente anche i trader esperti che lavorano per questi portali) è di diversificare i tuoi investimenti.

Il terzo passo è quello di leggere i progetti sui quali puoi decidere di investire. Oggi vanno molto di moda quelli legati alla creazione e diffusione di criptovalute. Ma ce ne sono talmente tanti che potresti trascorrere una vita intera a studiarli tutti. C’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Il quarto passo è creare un conto demo, che è un conto di prova. Grazie a questo conto potrai fare molta pratica, anche se non ti permetterà di guadagnare nulla (in cambio, non perderai neppure un centesimo). Con questa prova, potrai sperimentare per la prima volta i sistemi del social trading e del copy trading.

Copy trading: di cosa si tratta di preciso?

Il copy trading è forse il principale e miglior sistema per riuscire a imparare tutto quello che si può sulla pratica degli investimenti. Insomma, semplicemente quando ti iscrivi a un sito come eToro, quello che ti viene permesso di fare è di osservare i migliori trading al lavoro e provare a emularli. In questo senso “copy”: puoi cercare di stare al passo con i migliori e copiare le loro mosse.

In questa maniera, sebbene sia comunque un rischio, potrai fare una specie di stage e accrescerai l’esperienza nel settore.

I migliori trader sono anche quelli che fanno più soldi. La loro fortuna non dipende dal caso, ma dalla furbizia e dalla conoscenza del sistema.

Quindi, se farai come fanno loro, avrai le migliori chance di riuscita.

Social Trading, quali sono i vantaggi nello specifico

Possiamo dire tranquillamente che fare Social Trading offre tantissimi vantaggi ma come vedremo presenta anche qualche svantaggio. ma di sicuro grazie a questa formula un Trader alle prime armi ha la possibilità di scambiare informazioni con gli altri membri di una comunità Ma non solo in quanto può contare su chi vuole chiedere offrire consigli e anche discutere di strategie sul Trading

In realtà lo scopo finale di fare Social Trading non è solo guadagnare ma anche crescere sempre di più dal punto di vista delle competenze, delle conoscenze e della formazione.

Chiaramente per arrivare a questo obiettivo bisogna scegliere anche un broker di alto livello.

Per esempio si sceglie una piattaforma come E Toro e si diventa Trader si possono aumentare i propri profitti in base al numero di persone dalle quali si viene seguite nel senso che più copytrader vanno a copiare da quel preciso investitore.

In più quest'ultimo guadagnerà con le commissioni extra e questo per dire che il social trading, in questo caso di etoro, contiene sia per chi tra virgolette copia e sia per chi viene copiato.

Di conseguenza conviene iniziare a sperimentare con un conto demo, in modo da verificare tutti questi passaggi e per imparare.

Ma ci sono svantaggi per quel che riguarda il social Trading

La risposta è sì e il motivo principale è che non bisogna entrare in questa metodologia con la mentalità sbagliata e cioè quella di copiare basta in maniera automatica senza imparare niente e solo con l'occhio del guadagno, altrimenti a lungo andare non servirebbe a niente.

Ma forse non tutti considerano che il rischio principale è quello semplicemente di copiare dall'esperto sbagliato, perché anche se nella piattaforma si possono studiare tutta una serie di strumenti e di valutazioni che consentono di scegliere in maniera sensata, il rischio rimane.

Questo significa che bisogna fare attenzione al fatto di non andare a replicare le perdite invece dei guadagni ed ecco perché insistiamo sul fatto che bisogna comunque studiare e formarsi

Considerazioni finali

Dopo tutto quello che abbiamo detto arriviamo alla conclusione e cioè che essere copytrader conviene e molte recensioni positive lo confermano ma bisogna come dicono gli esperti ci sono accorgimenti da adottare nel corso della fase operativa.

Innanzitutto come accennavamo prima è una cosa sbagliata accontentarsi di una semplice copiatura perché prima di andare a copiare un investitore bisognerebbe chiedersi cosa si sarebbe fatto in quella situazione al posto dell'esperto e quindi non bisogna copiare in maniera acritica, ma bisogna metterci anche del proprio.

Ma soprattutto bisogna studiare l'investitore prima di decidere se seguirlo o copiarlo, anche perché non è detto che il trader più bravo da cui copiare è quello che ha la percentuale più alta di posizioni chiuse con successo in quanto sarà anche molto importante il livello di Leva usata e le caratteristiche della strategia operata