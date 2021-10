Speranza: "Contagi in crescita, serve massima cautela" "Insistere con prime dosi e accelerare sulle terze"

"I dati dei contagi sono in crescita anche in Italia e questo richiede massima attenzione, massima cautela. Dobbiamo continuare con la campagna di vaccinazione, dobbiamo insistere ancora con le prime dosi, siamo arrivati all'86,2%, numero molto significativo, ma dobbiamo ancora crescere". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, al termine del G20 dei ministri delle Finanze e della Salute.

"Dobbiamo accelerare la campagna sulle terze dosi che sono importanti per proteggere le persone più fragili - ha aggiunto -. Attenzione, cautela, la pandemia è ancora in corso". (Italpress)