Covid, aumentano i casi nei più giovani e preoccupa est Europa La media dei nuovi casi in Italia degli ultimi 7 giorni sfiora i 5mila positivi al giorno

I casi di positivita' al Coronavirus continuano ad aumentare in Italia e nel resto del continente europeo: ormai si parla a tutti gli effetti di una nuova "ondata" epidemica, la quarta, che pero' dovrebbe essere molto diversa dalle precedenti per i paesi che hanno un'alta copertura vaccinale, come l'Italia. Le differenze sono gia' palesi tra l'ovest e l'est europeo, proprio dove si stanno registrando nuovi record di casi, ospedalizzazioni e decessi. I livelli piu' bassi di vaccinazione del continente sono proprio a est.

L'Organizzazione mondiale della sanita' ha avvertito che Europa ed Asia rischiano altri 500mila morti da qui a febbraio, ma abbattibili a 180mila solo con le misure di protezione come le mascherine. In Italia, i casi sono in aumento da tre settimane.

Il totale dei casi registrati negli ultimi sette giorni e' aumentato del 16% rispetto al totale dei sette giorni precedenti, mentre e' cresciuto del 64,2% se si considerano gli ultimi quattordici giorni rispetto ai precedenti quattordici. La media dei nuovi casi degli ultimi sette giorni sfiora i 5mila positivi al giorno, in aumento rispetto ai circa 4.200 di una settimana fa.

Come riporta il monitoraggio dell'Istituto superiore di Sanita' (ISS), l'aumento maggiore dei casi si e' visto nell'eta' 0-19 anni, l'eta' scolare e meno coperta dalle vaccinazioni, dovuta "alla maggiore attivita' di screening all'interno delle scuole - si legge nel report dell'ISS - Una forte variazione dell'incidenza a 14 giorni e' osservata anche per la popolazione con eta' compresa fra 30-39 e 40-49 anni. Queste fasce di eta' attualmente sono quelle con la copertura vaccinale piu' bassa".

E' chiara la correlazione tra l'aumento dei casi in certe fasce d'eta' e la bassa copertura vaccinale delle stesse. Il livello delle ospedalizzazioni e dei decessi restano relativamente bassi, seppur con dei lievi aumenti. Il tasso di occupazione dei pazienti Covid-19 e' stabile nei reparti di terapia intensiva (al 4%), mentre sale dal 5% al 6% nelle aree mediche non critiche.

I decessi rimangono stabili: la media degli ultimi sette giorni e' stata di circa 41 decessi al giorno, in lieve aumento rispetto ai 39 di una settimana fa. Secondo il monitoraggio dell'efficacia vaccinale dell'ISS, i vaccini riescono ad abbattere qualsiasi diagnosi sintomatica o asintomatica di Covid-19 del 75%.

L'efficacia sale nell'abbattimento del rischio di ospedalizzazione (91%), ricovero in terapia intensiva (95%) o decesso (91%). A livello europeo, la differenza tra i paesi maggiormente vaccinati e quelli con minore copertura vaccinale e' lampante nella cartina del rischio del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).

L'est europeo e' in grosse difficolta' e per l'ECDC resta fonte di "estrema preoccupazione". L'ECDC riporta un tasso di incidenza di casi Covid-19 segnalati nell'Unione Europea e nell'Area Economica Europea nell'ultima settimana pari a 306,2 100mila abitanti, mentre nel rapporto precedente risultava pari a 243,5 ogni 100.000, un indicatore in aumento da quattro settimane. Il tasso di mortalita' per Covid-19 a 14 giorni (27,2 vs 25,9 decessi per milione di abitanti) stabile rispetto alle due settimane precedenti. Il tasso di positivita' aumenta al 7,7%, con una variabilita' che va dallo 0,3% di Cipro al 21% dell' Estonia; in Italia si attesta allo 0,6%.

