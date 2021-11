Il lusso unito a una creatività unica è Faliero Sarti Un’azienda di tessuti divenuta un autentico riferimento nel panorama del Made in Italy

L’esclusività di Faliero Sarti è più facile da scoprire e acquistare grazie a www.falierosarti.com. Collezioni di foulard, sciarpe, stole e scialli disegnati da Monica Sarti, che reinterpreta tessuti che diventano avvolgenti come la luce che inonda il giorno, sensuali come una carezza che ci sfiora. Il patrimonio di ricerca e creatività s’avvale della solidità di un’azienda di tessuti divenuta un autentico riferimento nel panorama del Made in Italy.

Lo store ufficiale presenta, tra i numerosi articoli, le ultime novità: la collezione sciarpe Autunno Inverno celebra la vita, l’artigianalità e la voglia di ripartire con rinnovata felicità e speranza. Un riflesso dello stile di Monica Sarti.

Ma in pochi click si possono scoprire foulard e bandane reinterpretati in chiave contemporanea, stole eleganti e raffinate, i prodotti Cult (sciarpe intramontabili che attraversano le stagioni e arricchiscono la collezione di eleganza e classe) e quelli Bestseller.

Su www.falierosarti.com viene messa a disposizione anche una proposta di plaid e coperte frutto di un’accurata selezione e attenzione per il dettaglio. Faliero Sarti Veste Natura rappresenta invece la nuova collezione in edizione limitata che celebra e rispetta la magia dell’ambiente. È composta da pezzi unici, realizzati artigianalmente impiegando foglie, fiori e bacche di stagione.

Il percorso creativo seguito da Monica Sarti, nipote di Faliero Sarti, si è nutrito di una formazione negli Stati Uniti, che ha unito al retroterra di alto artigianato in cui è cresciuta. L’evoluzione dell’azienda ha portato a una presenza che vede protagoniste boutique nelle cornici più prestigiose dello scenario nazionale: da Milano a Roma, da Cortina d’Ampezzo a Forte dei Marmi.

Gli ordini di oltre 300 euro prevedono spedizione gratuita. Nell’ambito delle prerogative dell’esperienza d’acquisto figurano poi pagamento attraverso sistemi sicuri (PayPal), consegne rapide, reso gratis e possibilità di richiedere la confezione regalo.