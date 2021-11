Lockdown solo per i no vax, i governatori italiani seguono il modello austriaco Il numero dei contagi è iniziato a salire dopo le manifestazioni no green pass

I contagi in Italia continuano a salire e una regione italiana in particolare potrebbe essere la prima a tornare in zona gialla con le conseguenti restrizioni. Si tratta del Friuli Venezia Giulia e ad annunciarlo è il governatore Massimiliano Fedriga. Sale il numero dei contagi dai giorni delle manifestazioni no green pass la situazione è peggiorata velocemente.

Non solo il Friuli Venezia Giulia. Mentre il governo passa al vaglio diverse ipotesi per salvare il Natale (dal green pass a due velocità alle zone rosse mirate), i sindaci di diversi comuni corrono ai ripari. In attesa di un intervento del governo a livello nazionale, i sindaci di alcuni comuni si sono organizzati per provare a contenere la quarta ondata da Covid-19. L’obiettivo delle misure più severe è quello di provare a frenare il contagio ed evitare maggiori restrizioni durante il periodo natalizio. Le regioni che rischiano il passaggio in fascia gialla sono: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Valle d'Aosta e provincia di Bolzano.

Tuttavia, le limitazioni in zona gialla sono molto blande (mascherina all'aperto per tutti e massimo in 4 a tavola nei locali), ma il passaggio a colori più intensi "sarebbe drammatico per l’economia" dice il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, Massimiliano Fedriga. Il vero timore non è però il giallo, ma la zona arancione in prossimità delle feste natalizie: in zona arancione i ristoranti e bar restano chiusi e permettono solo asporto e take away.