Covid, Berlusconi riceve la terza dose di vaccino L'ex premier: "Dobbiamo evitare nuovi lutti e altri lockdown"

Silvio Berlusconi ha effettuato il richiamo booster del vaccino anti-Covid. Come mostra un video postato sui social del leader di Forza Italia, Berlusconi mostra il pollice destro alzato mentre gli iniettano la terza dose e dopo con le dita fa il segno di una "V", così come nello spot per la campagna per la vaccinazione.

"I vaccini e il certificato sanitario sono il principale strumento che abbiamo per sconfiggere il Covid e limitare i suoi effetti sulla salute e sull'economia. Dobbiamo evitare nuovi lutti e altri lockdown. Ora tocca a voi: chi non si è ancora vaccinato lo faccia senza esitazioni al più presto, chi può farlo si prenoti per la terza dose", afferma l'ex premier. (Italpress)