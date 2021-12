Banca online – mobile banking Grazie alle banche online è possibile aprire il proprio conto comodamente da casa

In molti avranno già sentito parlare di banca online, ma probabilmente sono in pochi coloro che ne conoscono il reale funzionamento.

Oggi avere un conto corrente è fondamentale poiché, anche per compiere le operazioni più comuni come fare la spesa, è molto utile avere una carta di credito o di debito. Inoltre, questo strumento bancario risulta fondamentale anche per l’accredito dello stipendio o della pensione.

Grazie alle banche online è possibile aprire il proprio conto comodamente da casa e gestirlo tramite app e mobile banking. Per scoprire come ottenere un conto corrente presso una banca online zero spese e come funziona il mobile banking, bastano davvero pochi passaggi: dopo aver scelto l’istituto di credito presso il quale aprire il proprio conto è necessario registrari ed iniziare ad usufruire dei servizi online offerti.

Banca online: è sicura?

Qualcuno potrebbe domandarsi se aprire un conto corrente online sia sicuro come quello presso una banca tradizionale. A questa domanda non si può fare altro che rispondere positivamente, nonostante le insidie che le operazioni sulla rete possono celare.

Gli istituti di credito online si avvalgono dei medesimi protocolli di sicurezza utilizzati dalle banche tradizionali, di conseguenza il cliente gode delle massime garanzie. Inoltre, anche dal punto di vista della normativa, le banche online sono sottoposte agli stessi obblighi di legge e alla stessa tipologia di controlli, per questo motivo i clienti degli istituti di credito online possono utilizzare il proprio conto in tutta sicurezza e senza alcun timore.

Perché scegliere una banca online

Oggi gli istituti di credito online sono diversi e aprire un conto è davvero semplice e comodo. Non sarà più necessario recarsi presso lo sportello fisico per compiere le operazioni, ma grazie al mobile banking si potrà fare bonifici, trasferire denaro ed effettuare tutte le altre operazioni bancarie comodamente da casa o dal proprio smartphone. La maggior parte degli istituti offre sia una pagina web che un’app per mobile di facile utilizzo, adatta alle esigenze di chiunque.

Grazie alle operazioni che vengono compiute a distanza le banche online risultano anche particolarmente sostenibili. Ulteriore vantaggio offerto dagli istituti online è la possibilità di utilizzo della piattaforma 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, che garantisce il compimento delle operazioni in qualsiasi momento si preferisca, anche nei giorni festivi.

Banca online a zero spese: è possibile ottenere un conto corrente canone zero?

Se si è fatta qualche ricerca riguardante i conti correnti online sicuramente ci si è imbattuti nella dicitura “conto corrente a canone zero”, certamente tale proposta appare allettante, ma scopriamo insieme qualcosa di più in merito. Generalmente i conti correnti prevedono un costo mensile fisso volto a coprire le spese per il mantenimento del conto presso la banca.

Alcune banche online prevedono, al contrario, la possibilità di tenere presso di esse un conto senza corresponsione di nessun canone mensile. I conti gratuiti offrono comunque tutte le funzioni e i servizi tradizionali che sono raggiungibili attraverso app o sito web. In alcuni casi il conto corrente zero spese è legato all’età del correntista, in genere è offerto un conto gratuito a tutti coloro i quali non abbiano ancora compiuto trent’anni. Al di fuori di questa ipotesi il conto corrente può essere comunque azzerabile in base alle condizioni previste dall’istituto di credito prescelto. In genere per azzerare le spese di conto le banche online richiedono alcuni presupposti come l’accredito dello stipendio sul conto, un limite minimo del patrimonio depositato oppure degli investimenti in alcuni fondi.

Servizi offerti dalle banche online

Come precedentemente accennato, le banche online sono in grado di offrire i medesimi servizi delle banche tradizionali. Oltre alla semplice apertura del conto corrente si può ricorrere a una banca online per attività di consulenza finanziaria, stipulazione di contratti di mutuo o anche investimenti sostenibili (ESG).

Come scegliere la banca online

Per valutare quale sia la migliore banca online per aprire un conto corrente, per richiedere un mutuo oppure per ottenere una consulenza finanziaria, bisognerà scegliere quella i cui servizi si adeguano meglio alle proprie esigenze. Banca Widiba, a tal proposito, rappresenta una delle banche online di maggior rilievo nel nostro Paese e grazie alla collaborazione con numerosi professionisti e consulenti può rappresentare un’ottima scelta per chiunque sia alla ricerca di una banca online.