Borsa e investimenti: quali previsioni per i mercati nel 2022? Cercare di capire già da ora quali saranno le tendenze dei mercati è fondamentale

Siamo ormai arrivati alla fine del 2021: chi si occupa di borsa ed investimenti ha già spostato la sua attenzione a quello che potrà accadere nei prossimi dodici mesi. Lo scenario attuale può essere etichettato come complicato: le opportunità non sono mancate, ma ora bisogna essere bravi a fare le giuste previsioni per il 2022. Cercare di capire già da ora quali saranno le tendenze dei mercati è fondamentale per iniziare ad elaborare le proprie strategie.

Secondo gli esperti assisteremo ad un anno diviso in due: la prima parte sarà caratterizzata da livelli di inflazione e di crescita economica decisamente alti, mentre nella seconda metà i dati tenderanno a stabilizzarsi. Per chi vuole investire in ottica di lungo periodo, i comparti da tenere maggiormente sotto controllo sono quelli legati alle nuove tecnologie (quindi cybersicurezza, intelligenza artificiale e big data) ed alla transazione ecologica.

Le previsioni degli esperti: come investire nel 2022?

Nonostante tutto, il 2021 verrà ricordato negli annali come uno dei migliori anni per le borse ed in particolar modo per Wall Street. Le previsioni elaborate dagli analisti per il 2022 tengono conto di diversi fattori, a cominciare dalla ripresa dei commerci internazionali, con conseguenze positive soprattutto sui cosiddetti titoli ciclici. Non bisogna sottovalutare poi la forza del dollaro e la spinta delle politiche economiche.

Grazie ai progressi tecnologici ed ai notevoli miglioramenti che hanno riguardato le piattaforme di negoziazione, al giorno d'oggi accedere ai mercati è decisamente più facile e sicuro rispetto a qualche anno fa. A questo proposito, la guida su come giocare in Borsa messa a disposizione da borsamercato.com spiega in modo dettagliato come fare, in modo da sfruttare tutte le opportunità che il 2022 sarà in grado di offrire.

Come accedere ai mercati finanziari

Basta avere un dispositivo connesso ad internet per aprire un account di trading ed investire in borsa. Lo strumento più utilizzato oggi è quello dei CFD, contratti per differenza: si tratta di strumenti finanziari derivati che replicano l'andamento del prezzo dell'asset sottostante. Quando si negoziano i CFD quindi non si compra l'azione a cui fa riferimento: questo aspetto permette di investire sia al rialzo che al ribasso.

Ovviamente non bisogna fare confusione: avere facilità di accesso ai mercati non significa che riuscire ad ottenere profitti con l'attività di trading sia una passeggiata. Il broker fornisce tutti gli strumenti per giocare in borsa, ma poi sono le conoscenze e l'abilità del trader a determinare i risultati. Il primo consiglio quindi è quello di studiare ed informarsi, in modo da essere preparati in modo adeguato per affrontare i mercati finanziari nel modo giusto.

I passi da seguire per iniziare ad investire in borsa

Un altro momento fondamentale è quello relativo alla scelta dell'intermediario. I broker attivi oggi in Italia sono tantissimi (solo tra il 2018 ed il 2019 il loro numero è raddoppiato) e ognuno di essi ha le sue caratteristiche. Prima di tutto bisogna assicurarsi che il broker sia regolamentato, in modo da non avere dubbi sulla sua affidabilità e restare lontani da truffe e raggiri. Gli esperti suggeriscono di utilizzare le piattaforme di eToro, XTB, Trade, Markets.com, IQ Option e Ava Trade.

Una volta individuato l'intermediario più adatto alle proprie esigenze ed ai propri obiettivi, si può procedere con l'apertura dell'account: la procedura di registrazione è semplice e si conclude in pochi minuti. Prima di effettuare il deposito non sarebbe una cattiva idea fare un po' di pratica con il conto demo, che permette di simulare le operazioni sullo scenario reale con soldi virtuali, quindi senza rischi. Quando ci si sentirà pronti, si potrà passare dal conto demo a quello reale e fare il debutto nel mondo della borsa e degli investimenti.