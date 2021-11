Le scarpe artigianali uomo tra moda e amore per il made in Italy Le scarpe artigianali italiane sono tra le calzature più richieste nel mondo

Il Made in Italy è una certezza nel mondo. Sinonimo di qualità e bellezza, rappresenta da secoli il fiore all’occhiello del nostro Paese. Le scarpe artigianali uomo italiane sono tra le calzature più richieste nel mondo. Ma perché? Scopriamolo con questo articolo.

Le scarpe artigianali uomo

Artigianalità è da sempre sinonimo di autenticità, qualità dei materiali e tecnica eccellente tramandata di generazione in generazione. Come nel caso del brand Dellovo che incarna la tradizione calzaturiera napoletana che si trasmette di padre in figlio da secoli.

Dellovo è sinonimo di scarpe made in Italy a filiera corta, in cui le produzioni pellettiere e calzaturiere dei distretti di Aversa, Carinaro e Napoli trovano la loro massima esaltazione.

Gli stivaletti uomo, i mocassini, le scarpe sportive, le allacciate e le scarpe trekking sono originali, unici, con cuciture realizzate a mano e materiali che resistono all’usura del tempo. Le scarpe artigianali sono un acquisto che il cliente fa per garantirsi un prodotto duraturo e di eccellenza.

Il processo produttivo controllato

Le scarpe artigianali sono garanzia di un processo produttivo controllato, in cui ogni calzatura ha un valore. Sono prodotti selezionati rigidamente: non c’è spazio per l’errore, ma solo per l’eccellenza.

Indossare una scarpa artigianale è un segnale di scelte ben precise: di ordine etico perché si dà priorità al made in Italy, ai prodotti verificati che provengono direttamente dai nostri distretti calzaturieri e di cui possiamo accertarne l’autenticità. Ma è anche un segnale di stile. La moda italiana viene esportata per la qualità e l’innovatività dei capi e scarpe in tutto il resto del mondo, da secoli. Sceglierla significa amare la ricercatezza e non accontentarsi dello shopping compulsivo di massa tanto caro alla nostra epoca.

Il know how della tradizione calzaturiera italiana è rappresentato nel mondo in modo eccellente da brand come Dellovo, che continua ad arricchire le proprie collezioni con prodotti unici e curatissimi. Gli stivaletti sono una delle new entry: in camoscio cashmere morbidissimo con suola in gomma, sottopiede in vitello nero e cinturino in camoscio, rendono questo nuovo articolo già uno dei più richiesti per la cura dei dettagli e la vestibilità comoda.

Il prezzo delle scarpe artigianali

Quando si parla di calzature artigianali, uomo o donna che siano, si ha sempre un timore reverenziale verso il prezzo perché si pensa erroneamente che sia una spesa elevata, un acquisto irraggiungibile per una persona media. Ma questo accade perché non si valutano attentamente tutti i fattori.

Se si sceglie una scarpa artigianale, con lavorazione a mano e materiali di prima qualità, si acquista non solo un accessorio ma anche la certezza che durerà a lungo nel tempo.

La scarpa artigianale assicura infatti un valore che si protrae nel tempo. Per questo molte persone continuano a scegliere questo tipo di calzature, perché l’acquisto intelligente non è il più economico, ma il più durevole.