Focus viso: come curare la pelle dell’ovale dopo i 50 anni Ad essere interessato è soprattutto il film protettivo cutaneo

Compiuti i ‘fatidici’ 50 la pelle del viso è soggetta a cambiamenti evidenti. Ad essere interessato è soprattutto il film protettivo cutaneo, composto essenzialmente di acqua e sostanze lipidiche, che perde miseramente consistenza, togliendo idratazione alla pelle.

Una pelle scarsamente idratata appare spenta, e vede diminuire elasticità e tono. Corretto intervenire con prodotti specifici, in grado di favorire l’idratazione e il rilassamento. Garantendosi l’uso della migliore crema rimpolpante viso si possono ottenere risultati davvero importanti.

L’ideale è affidarsi con sicurezza ai consigli degli esperti, in grado di formulare per noi una corretta beauty care quotidiana, con la quale trattare il viso dopo l’arrivo dei cinquant’anni.

Primo step la detersione

Impossibile curare la pelle del viso se non ci si assicura una buona detersione. La pelle dopo i 50 è delicata quindi è corretto utilizzare detergenti non troppo aggressivi. Da evitarsi assolutamente i saponi alcalini, i tonici a preponderanza alcolica, e le maschere che seccano eccessivamente la pelle. Meglio optare per soluzioni delicate come le acque micellari, e i balsami struccanti con olio.

Idratazione ad ampio raggio

La pelle dopo i 50 deve essere idratata a fondo, ma non solo. Un buon trattamento considera l’uso di cosmetici antiossidanti e creme altamente rigeneranti, che favoriscono la compattezza della pelle e ridefiniscono i contorni del viso.

I trattamenti corretti infondono alla pelle nuova giovinezza, e soprattutto non la mettono in stand by con l’ingresso in menopausa.

Meritano un trattamento specifico due zone particolarmente sensibili del viso quali il contorno occhi e le labbra.

Una buona abitudine dopo i 50 è quella di trattare la pelle del viso con una maschera a idratazione profonda.

Se l’idratazione per la pelle del viso è una scelta essenziale, è bene fare un uso costante di soluzioni che contengono formule protettive a tutela dei capillari, e ridensificanti per limitare il rilassamento della pelle.

Dopo i 50 attenzione alle macchie

Dopo i 50 la pelle è soggetta alla comparsa delle prime inestetiche macchie. La regola è prevenire a tutto campo, partendo da un’adeguata protezione dai raggi solari nocivi. Corretto usare creme da giorno che contengono filtri protettivi di buona entità, e la sera far uso di un prodotto di qualità, contenente acidi schiarenti.

La pelle dopo i 50 deve essere trattata anche dall’interno: spazio a integratori e a una corretta alimentazione

Dopo i 50 l’alimentazione adeguata prevede meno carne e più proteine vegetali. Ottimo il ricorso al pesce e ai legumi, corretto limitare il consumo di uova, salumi e formaggi. Frutta e verdura sono l’ideale per garantirsi una bella pelle. Laddove da sola l’alimentazione non è sufficiente, valutate l’idea di inserire nella dieta specifici integratori antiage, un autentico toccasana per la pelle.

L’ingresso in menopausa sbaraglia le carte in tavola

La stragrande maggioranza delle donne entra in menopausa intorno ai 50 anni, talvolta anche prima. Un periodo così complesso nella vita di una donna, può far perdere all’ovale del viso e alla pelle del collo definizione ed elasticità. Per questo è importante prevenire e agire rapidamente affidandosi all’uso di creme ridensificanti liftanti, anti rilassamento, ridensificanti rivitalizzanti e rassodanti.

Si parte da un’analisi approfondita della pelle, in maniera scientifica, magari grazie all’uso di un algoritmo sviluppato da professionisti di settore, per ricevere consigli personalizzati sui migliori trattamenti da utilizzare.