Egitto, Zaki: firmato ordine di scarcerazione Lo studente sarà liberato dopo 22 mesi di detenzione

Presente nell'aula del tribunale di Mansura in cui è in corso l'udienza del processo a suo carico, Patrick Zaki ha risposto di stare "bene" a chi si è informato sulle sue condizioni. E' quanto si apprende dall'Egitto. Nei giorni scorsi si erano diffuse notizie di un peggioramento della sua salute in seguito a un pestaggio in carcere, ma successivamente erano state definite "un malinteso" dalle persone a lui vicine. Stamattina, secondo quanto risulta all'Agi, lo studente egiziano dell'università di Bologna non era ammanettato.

Secondo fonti legali vicine a Patrick Zaki, il giudice egiziano del tribunale di Mansura avrebbe firmato un ordine di scarcerazione per lo studente egiziano detenuto da 22 mesi al Cairo. E' quanto si apprende mentre l'udienza del processo per diffusione di notizie false è ancora in corso.