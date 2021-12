Running all’aria aperta: benefici e rischi per la pelle Lo sport all’aria aperta ha anche delle controindicazioni, e dei rischi che è meglio conoscere

L’attività all’aria aperta risulta una delle soluzioni più indicate per mantenersi in forma nel modo giusto. Rispetto allo sport indoor, come nel caso della palestra, l’organismo può beneficiare dell’aria pura e dei raggi del sole, oltre che dei panorami che ci circondano (come i parchi). Ma anche lo sport all’aria aperta ha delle controindicazioni, e dei rischi che è meglio conoscere.

Lo sport al chiuso VS lo sport all’aria aperta

Per prima cosa, se si ha la possibilità di fare sport all’aria aperta, conviene sempre optare per questa soluzione. Il motivo principale è il seguente: l’esposizione ai raggi UV del sole stimola la produzione di vitamina D, un elemento importantissimo per la salute del corpo e della pelle, ad esempio per attenuare i sintomi della psoriasi. Allenandosi all’aria aperta aumenta anche l’ossigenazione dei muscoli, oltre che il buonumore, per via di una maggiore produzione di endorfine. Persino il sistema immunitario ottiene maggiori vantaggi grazie a sport outdoor come il running.

Naturalmente non sempre è possibile allenarsi all’aria aperta, e dunque è importante valutare anche i vantaggi dell’indoor come la palestra. Nello specifico, allenarsi al chiuso consente di ottenere quella costanza che altrimenti verrebbe a mancare, senza per questo dover temere acquazzoni, freddo e vento. Inoltre, fra sala pesi e corsi, si possono trovare mille attività da fare, di conseguenza lo sport non annoia mai, dato che è sempre variegato. Si chiude con i benefici del running: un’attività che fa bene ai muscoli e alla capacità polmonare, oltre che alla circolazione sanguigna e al cuore. Ancora una volta, avendone la possibilità, è preferibile correre all’aria aperta piuttosto che sul tapis roulant.

Il running all’aria aperta e i possibili rischi

In estate conviene sempre usare la crema solare, per evitare le scottature. Quando si corre in inverno, invece, occorre invece proteggersi dalle rigide temperature, sia per evitare infortuni muscolari che per mantenere in salute la pelle. Per quel che riguarda la cute, infatti, bisogna fare particolare attenzione alle temperature. Quando si è nel pieno della stagione invernale, infatti, il loro abbassamento potrebbe causare la comparsa di alcuni segni sulla pelle. A questo proposito, è bene informarsi su come prevenire o eventualmente trattare problemi cutanei come la rosacea, leggendo alcuni articoli disponibili sul web ad esempio. In questo modo si potrà godere dei benefici del running senza troppe complicazioni.

Infine, esistono anche altri consigli utili per affrontare il running invernale senza troppe complicazioni, come l’acquisto di un paio di scarpe tecniche realizzate ad hoc per la corsa in questo periodo dell’anno. In secondo luogo, si suggerisce di curare con particolare attenzione l’abbigliamento, vestendosi a strati e preferendo degli indumenti tecnici. Questi ultimi mantengono inalterate le temperature corporee ma, al tempo stesso, facilitano la dispersione dell’umidità e dunque abbattono il rischio di infezioni, come nel caso di quelle fungine.