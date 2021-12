Cashback e Codici Sconto sempre validi grazie a Bestshopping Bestshopping eletto prodotto dell'anno 2021 per il settore Cashback e Codici Sconto

Oggigiorno è veramente comune sentir parlare di codici sconto e cashback, ma non sempre sono chiari i loro significati. Di seguito quindi, verrà spiegato il significato di questi due termini, in modo da comprendere cosa sono e come possono essere sfruttati a proprio vantaggio.

Cashback e codice sconto – Cosa sono?

Il cashback è un programma che permette di ricevere una percentuale degli importi spesi per gli acquisti effettuati online presso gli esercenti convenzionati. Per quanto questo termine inglese risuoni nuovo alle orecchie di molti, non è di certo una cosa nuova, in quanto tantissimi negozi vantano già da tempo siti e applicazioni utili per dare ai propri clienti dei rimborsi immediati, calcolati in base ad una percentuale (prestabilita) sull’importo speso. Generalmente, il riaccredito avviene direttamente sul conto del cliente, risultando quindi un ottimo incentivo per avvicinare nuovi utenti e mantenere quelli già fidelizzati. Gli interessati a ricever questo rimborso possono curiosare su siti dedicati che aderiscono ad iniziative sia di cashback, sia di codici sconto. Questi ultimi sono un insieme di numeri e lettere che servono a ricevere sconti sul prezzo di un bene o di un servizio. Inserendo il codice sconto in fase di pagamento è perciò possibile diminuire il costo del prodotto scelto e risparmiare una percentuale di denaro.

Bestshopping è leader del risparmio online

Oggi abbiamo il piacere di parlare di Bestshopping, una delle prime realtà in Italia a presentare il concetto di cashback online che si conferma ancora una volta tra i leader in Italia nel settore del risparmio online. Bestshopping è quindi un punto di riferimento per chi vuole comprare, ma allo stesso tempo risparmiare attraverso codici sconto, cashback e non solo. Sono presenti anche:

- Giftcard, delle carte regalo per omaggiare sé stessi o gli altri, magari in occasione di compleanni e altre occasioni speciali.

- Ricariche telefoniche.

- Abbonamenti.

Una realtà, quindi, fondata sul risparmio delle persone. Per dare prova della qualità del servizio offerto, nel sito di Bestshopping è presente anche una sezione dedicata alle recensioni dei negozi, con opinioni certificate a cui potersi affidare prima di procedere con i propri acquisti.

Cashback Bestshopping – Informazioni utili circa il servizio di risparmio più amato

Il cashback è di sicuro uno tra i servizi di risparmio più amati dagli utenti. Vi sono però delle informazioni utili da sapere per far sì che tale programma risulti realmente conveniente:

- Prima di effettuare un acquisto, è bene accertarsi che l’e-commerce scelto sia effettivamente convenzionato al Cashback. Per farlo basta ricercare il negozio accedendo all’apposita pagina sul sito Bestshopping, dedicata solo ai siti che abbracciano tale progetto.

- È importante sapere che il cashback di Bestshopping non ha scadenza e che inoltre, per i nuovi iscritti, è possibile ricevere 5€ di credito se si effettua un acquisto entro i primi 30 giorni dalla registrazione.

- I migliori programma di cashback, permettono di ricevere un rimborso in euro e non in punti.

Bestshopping.com prodotto dell’anno 2021

Se si hanno dubbi sulla bontà del progetto, a fugare ogni perplessità sono i premi che riceve questo portale. Infatti, bestshopping.com è stata eletta prodotto dell’anno per quanto riguarda le spese online ottenute con il cashback.

Nata come una idea per tutelare i consumatori e provare a farli risparmiare in un momento così difficile, è stata la prima piattaforma che ha avuto l’idea di permettere il cashback per le spese online. E i partner sono davvero tanti.

Nonché, come abbiamo detto, le possibilità di poter trarre vantaggio tra Gift Card, Buoni Spesa e ricariche telefoniche. Se tutto questo non dovesse bastare, però, è attiva anche la sezione relativa alla recensione dei negozi.

Le recensioni dei negozi su Bestshopping.com

All’interno del portale, come detto, c’è una sezione relativa alle opinioni degli utenti riguardanti i negozi che hanno una partnership con la piattaforma.

Vengono messi al vaglio tutti gli aspetti che possono interessare gli utenti. Pareri che sono molto utili, soprattutto se, magari, riguardano aziende che prima non conoscevi. Oltre all’esperienza personale del proprio processo d’acquisto, vengono messi al setaccio la qualità dei prodotti offerti e anche delle proposte che sono state in campo.

Senza dimenticare i servizi, come l’assistenza clienti e perfino se il sito è navigabile oppure no. Nel senso che se è tutto chiaro oppure ci sono dei lati oscuri. Le modalità di recensione sono le stesse che trovi dappertutto: si giudica mettendo una stella se il giudizio è negativo e cinque se è estremamente positivo.

Ovviamente, è possibile anche fare una recensione dettagliata e raccontare la propria esperienza. Si sa, oggi senza recensioni praticamente non si è nessuno e la riprova sociale è una leva che da un lato i negozianti devono tenere bene a mente e, dall’altro, i clienti devono sondare per capire se possono fidarsi di quel sito.

Questa sezione è un ulteriore filtro a quello che già viene fatto da Bestshopping.com e, quindi, viene garantita la massima sicurezza. Perché anche per bestshopping la reputazione è tutto. Del resto, senza la soddisfazione dei clienti, non avrebbe motivo di esistere.