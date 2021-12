Investire nel digitale durante una pandemia Le aziende italiane hanno accelerato nei progetti di trasformazione digitale

La pandemia da Covid-19 ha portato ad una discontinuità che è sotto l’occhio di tutti e per reagire le aziende italiane hanno accelerato nei progetti di trasformazione digitale. Se l’emergenza rischia di aumentare il divario tecnologico tra le imprese, quelle capaci di gestire il cambiamento possono aumentare i ricavi con una velocità di fino a cinque volte superiore rispetto alle imprese poco reattive.

Il rapporto Technology Vision 2021 realizzato da Accenture

Questi dati emergono dal rapporto Technology Vision 2021 realizzato da Accenture, che pone la tecnologia come ancora di salvezza per la continuità operativa di molte imprese. Il digitale ha portato alla nascita di nuovi modi di lavorare, interagire e fare business. A cambiare sono stati anche comportamenti e aspettative dei consumatori e le aziende sono state chiamate a reinventarsi, mettendo alla guida leader capaci di inventare un nuovo scenario. Come afferma l'AD di Accenture Italia Fabio Benasso "per rispondere alla pandemia le aziende grandi e piccole hanno inaugurato una nuova era di rapida trasformazione e ora il sistema Paese ha bisogno di investire in competenze che garantiscano una crescita sostenibile e strategica. Ed è su questo piano che la tecnologia gioca un ruolo determinante, ma va applicata non solo in maniera combinata, bensì con visione e intelligenza, per potersi differenziare e produrre maggior valore". Nel 92% dei casi le aziende stanno innovando con urgenza e concordano sulla necessità di definire entro la fine del 2021 quale sarà il mercato su cui competere ed entrare nel futuro. La difesa dello status quo oggi non paga più e le imprese devono sapersi reinventare, aprendosi a nuovi ecosistemi e velocizzando i processi di innovazione per accedere a nuove opportunità.