Rolex, sono alla portata di tutti? Un amante degli orologi di lusso avrà, almeno una volta nella sua vita, sognato di indossarne uno

La Rolex è un’azienda famosissima sia fra gli appassionati di orologi che non. Questa azienda deve la sua fama al fatto che offre da sempre prodotti costruiti dai più virtuosi mastri orologiai e, come tutti sappiamo, la qualità si paga. Ma è che i Rolex sono degli orologi che possono permettersi solo in pochi?

Un amante degli orologi di lusso avrà, almeno una volta nella sua vita, sognato di indossare un Rolex al proprio polso. Normalmente i prezzi di questo brand marchio di orologi sono alquanto significativi. Alcuni esempi? Un Rolex Submariner Data 16618 Ouster, con lapislazzuli sul quadrante, arriva a costare anche 50.000 euro! Stessa storia per la linea di orologi sportivi più famosi della Maison, ovvero i Rolex Daytona, i quali arrivano a costare 50.000 euro a seconda del modello.

I Rolex, dunque, si configurano come orologi di alta gamma, ma il prezzo non deve assolutamente scoraggiare. Possedere un orologio di grande prestigio della Maison Rolex, infatti, non si configura come un privilegio di pochissimi eletti, anzi...

Acquisto tramite finanziamento

Diverse gioiellerie permettono ai propri clienti di acquistare Rolex a rate tramite prestiti personali. Il prestito può essere richiesto alla propria banca, oppure, se la gioielleria è convenzionata, può essere richiesto tramite un venditore il quale, solitamente, fa da intermediario per una delle più famose società finanziarie italiane.

Le gioiellerie che permettono di acquistare a rate orologi di lusso solitamente si affidano a società finanziarie come Agos, Ducato, Compass, Prestitempo e Findomestic. In tal caso, il cliente dovrà solo consegnare al gioielliere i propri documenti anagrafici e reddituali e attendere l'esito del prestito.

Il venditore sarà pienamente interessato, comunicherà i dati del cliente alla finanziaria e, una volta ricevuto l'esito del prestito, lo comunicherà al cliente. Se il risultato è positivo, i clienti potranno acquistare Rolex a rate. Se il cliente non ha un reddito dimostrabile, può richiedere un prestito senza stipendio e acquistare il suo Rolex a rate allo stesso modo.

Tuttavia, per richiedere un prestito senza stipendio, il cliente deve avere un garante. Il prestito verrà sempre richiesto tramite la finanziaria, ma in questo caso non c'è solo la garanzia di chi vuole acquistare l'orologio di lusso, ma anche la garanzia di chi fa da garante.

Rivenditori online

Questa alternativa è quella meno macchinosa perché non contiene in sé tutte quelle noiose adempienze burocratiche di un finanziamento. Acquistare un Rolex da rivenditori online autorizzati può rivelarsi, infatti, una scelta molto conveniente.

Il web è pieno di occasioni ma chiaramente, trattandosi di orologi di lusso, meglio affidarsi a siti che offrono elevate garanzie su tutti i modelli di orologi. Ci sono rivenditori autorizzati che combinano la convenienza dell’acquisto online ai servizi di una boutique di lusso, accompagnando i clienti in tutte le fasi che compongono l'acquisto.

Spesso dietro a questi siti c’è un team dedicato di professionisti dell’alta orologeria che si occupa di verificare l’autenticità di ogni orologio attraverso un processo di valutazione e controllo qualità.

Un esempio é Chronext.it un eCommerce specializzato in orologi di lusso che certifica l’autenticità di ogni prodotto messo in vendita, sia nuovo che usato, attraverso un esame effettuato dai loro esperti orologiai. Grazie a portali come questo ci si può anche fare un’idea del valore di mercato di un orologio. Un esempio è il prezzo del Rolex Sky Dweller che può partire dai 20.000 euro fino agli oltre 60.000 euro a seconda del modello. Tuttavia, è possibile anche trovare esemplari usati a prezzi concorrenziali.

Trovare l'affare, dunque, è possibile. Basta tenere gli occhi aperti, documentarsi e avere quel pizzico di fortuna che non fa mai male. Dopo tutto quello che hai letto speriamo che tu sia più consapevole e meno spaventato. Prova a fare questo grande passo e tieni a mente i nostri consigli.