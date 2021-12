Sposarsi in pandemia: la scelta del Fotografo Tante sono state le coppie che hanno rimandato le nozze e rivisto il budget

La pandemia da COVID-19 si è abbattuta come un vero tsunami sul mondo degli eventi, compreso quello dei matrimoni. Le conseguenze sono state importanti sia in termini sanitari che economici. Tante sono state le coppie che hanno rimandato le nozze e rivisto il budget e questo ha impattato anche sulla scelta del Fotografo Matrimonio Roma.

Cosa sapere per scegliere il fotografo di matrimonio

Anche se a prima vista delegare un amico per le foto di matrimonio non è una soluzione vincente, pur permettendo di risparmiare. Tanti nuovi professionisti nel 2020 sono entrati nel mercato della fotografia di matrimonio basandosi su un hobby e i prezzi del servizio di matrimonio si sono abbassati, ma il risultato per le coppie di sposi non è sempre stato positivo.

Cosa si rischia scegliendo un fotografo non professionista?

Un servizio fotografico a basso prezzo, fatto da un fotografo non specializzato o dall’amico con la passione per la fotografia spesso si traduce in un disastro. Fotografare il matrimonio richiede una preparazione avanzata dal punto di vista tecnico, ma anche del comportamento. Un buon fotografo di matrimonio è invisibile e lascia il centro della scena agli sposi comportandosi non da attore, ma da regista. Per questo deve sapersi muovere e comportare in modo adeguato senza intralciare gli altri addetti ai lavori. Attilio Di Filippo assicura tutto questo con la capacità di stare al suo posto al matrimonio e evitando i seguenti comportamenti:

- Comportarsi da invitato;

- Dare confidenza agli invitati e mangiare con loro anziché consumare un pasto veloce con gli altri operatori;

- Vestirsi in modo inadeguato senza rispettare il dress code formale del matrimonio.

Le nozze sono una giornata in cui tutto deve essere perfetto e non devono esserci problemi, per questo la scelta di un fotografo non specializzato rischia di essere un disastro. Lo ripetiamo: fotografare il matrimonio richiede una preparazione specifica e non vale la pena affidarsi a fotografi non professionisti.