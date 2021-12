Marche, Liguria, Veneto e Trentino passano in zona gialla L'ordinanza entrerà in vigore da lunedì 20 dicembre

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l'ordinanza con cui si sancisce il passaggio per Marche, Liguria, Veneto e Provincia Autonoma di Trento in area gialla. L'ordinanza entrerà in vigore da lunedì 20 dicembre. (Italpress)