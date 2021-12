Nuova Mercedes AMG omaggia il passato, abbraccia il futuro Il progetto rende omaggio alla sportività del modello iconico degli anni Cinquanta

Mercedes torna protagonista con la nuova AMG, scelta appositamente per sostituire la SL. Il progetto rende omaggio alla sportività del modello iconico degli anni Cinquanta, rinnovandolo al contempo con la più sofisticata tecnologia moderna. In altre parole, su strada raggiunge gli stessi traguardi di un veicolo da corsa.

L’aerodinamica fa da padrone. Grazie all’integrazione di elementi attivi, anteriori e posteriori, il CX viene mantenuto a quota 0,31. Sul davanti l’Airpanel è stato sdoppiato, per gestire più agevolmente i flussi di raffreddamento. In coda l’ala si alza oltre gli 80 km/h e, a seconda della sterzata, dell’accelerazione o della velocità, assume posizioni diverse. Il sottoscocca è dotato di un elemento in carbonio, con un’apertura di 40 mm verso il basso per aumentare l’aderenza sull’asse anteriore.

Per l’abitacolo gli ingegneri si sono ispirati alla 300 SL Ali di Gabbiano. La gestione dei sistemi di bordo è affidata all'Mbux, con schermo rivisitato nella grafica. I sedili anteriori, dal design sportivo, dispongono di un poggiatesta integrato e di un sistema Airscarf per riscaldare il collo, mentre i modelli Performance AMG sfruttano il Multicontour per cambiare le imbottiture in base alla guida. Infine, il volante è equipaggiato con sensori hands-on, per verificare l'attività del conducente. Sono inoltre inclusi i paddles in alluminio per il cambio automatico.

Il tetto in tela per alcuni modelli e l’abitacolo 2+2 ritornano dopo 20 anni, mentre la piattaforma space frame d’alluminio composito le conferisce un’identità marcatamente sportiva, creando contrasto con l'atmosfera confortevole e sofisticata dell'abitacolo. Il look adotta i principi della "sensual purity", con una linea più pulita rispetto al passato. Le 14 lamelle verticali nella mascherina sono un chiaro omaggio alla prima SL del 1952, con un pizzico di modernità grazie ai sensori ottici Led Digital Light.

Esteriormente Mercedes AMG si distingue grazie all’inconfondibile logo e alla sigla della vettura seguita da due cifre sul retro. Caratteristici sono anche i frontali con i dominanti Power Domes a segnare il cofano motore. Altri elementi peculiari sono le carenature sottoporta, la grembialatura posteriore e un diffusore fino a quattro terminali di scarico. Punta di forza di Nuova AMG è però il motore, realizzato con un processo quasi artigianale, che vede un solo tecnico responsabile della produzione del singolo pezzo.

AMG al lancio sarà disponibile in 12 colori, tra cui sei varianti speciali Manufaktur, combinabili con tre tipi di capote e nove design dei cerchi. Per gli interni, è possibile scegliere fra sei modelli di pelle nappa monocromatica o bicolore, in declinazione Style con cuciture a rombi oppure in formato misto pelle e microfibra Dinamica Race, con cuciture a contrasto.

Per la carrozzeria si può optare per i pacchetti di finitura AMG Cromo, Night AMG, Night AMG II e AMG carbonio. La dotazione di serie comprende infine i più avanzati Adas di livello 2, come l'Attention Assist, il Distronic, oltre all'assistenza attiva dello sterzo. Un ruolo importante è giocato dal riconoscimento dei cartelli stradali e dall'antisbandamento attivo (fino a 250 km/h).